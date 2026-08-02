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Un incendi de vegetació crema menys d'una hectàrea al Cap Ras, a Llançà

Els Bombers han estabilitzat el foc després d'enviar-hi nou dotacions i un helicòpter bombarder

Bombers actuant en un incendi a Llançà

Bombers actuant en un incendi a Llançà

DdG

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Redacció

Redacció

Llançà

Un incendi de vegetació ha cremat aquest diumenge menys d'una hectàrea al Cap Ras, al municipi de Llançà. L'avís s'ha donat a les 16:12h i els Bombers han activat nou dotacions i un helicòpter bombarder.

Al cap de poca estona, els Bombers han pogut perimetrar el foc i l'han donat per estabilitzat. A hores d'ara continuen treballant-hi cinc dotacions terrestres per assegurar-se que l'incendi no revifi. No hi hagut danys materials ni personals.

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