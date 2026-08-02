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Tallat un carril de l'AP-7 a prop de Figueres per un vehicle incendiat

Una manifestació talla la GI-643 entre Gualta i Serra de Daró en ambdós sentits

L'AP-7

L'AP-7 / Marc Martí / DDG

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ACN

Girona

L’incendi d’un vehicle aquest matí a l’AP-7 a l’altura de Cabanes (Alt Empordà) ha obligat a tallar un carril en sentit nord. L’incident s’ha produït abans de les 10 del matí, i ha ocasionat fins a 5 quilòmetres de retencions. Una hora després, ja es treballa en la retirada del vehicle, però el carril es manté tallat i la retenció s’ha reduït ara a 1,5 km. Els altres dos punts amb complicacions a la xarxa viària fins a aquesta hora són a la GI-643 A Gualta, on una manifestació talla la circulació i s’acumulen 4 km de retenció en tots dos sentits, i també una retenció d’un quilòmetre a la C-35 A Vidreres, en sentit platges.

El Servei Català del Trànsit (SCT) també registra circulació amb retencions a la C-32, en una extensió de 0,5 km en sentit nord al seu pas per Tordera, just a l’enllaç amb la GI-600.

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