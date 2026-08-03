Dos incendis en poc més d’una hora cremen 1.400 m² a Ventalló
Els focs es van declarar a tocar del riu Fluvià i de la C-31
Dos incendis de vegetació declarats en poc més d’una hora van cremar diumenge uns 1.400 metres quadrats en una mateixa zona de Ventalló, a tocar del riu Fluvià i de la carretera C-31.
El primer avís es va rebre quan passaven set minuts de les set del vespre. Les flames van afectar uns 1.000 metres quadrats de vegetació de ribera i els Bombers hi van detectar diversos focus.
El cos d’emergències va activar els mitjans aeris per fer descàrregues sobre els punts que cremaven. En les tasques d’extinció hi van treballar nou dotacions terrestres i un avió bombarder.
Poc més d’una hora després, quan passaven 11 minuts de les vuit del vespre, els Bombers van rebre l’avís d’un segon incendi entre l’Arbre Sec i l’Armentera, també a una àrea pròxima al Fluvià. Aquest segon foc va cremar uns 400 metres quadrats de canyissars i va mobilitzar sis dotacions dels Bombers, informen des del cos d'emergències.
Els Agents Rurals han obert una investigació per determinar l’origen dels dos incendis i aclarir si poden estar relacionats.
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