Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
CeutaTorre Taialàdroga "delivery"eclipsi solarLluc Salellasofegament Sant Feliu de Guíxolsagenda Girona
instagramlinkedin

Dos incendis en poc més d’una hora cremen 1.400 m² a Ventalló

Els focs es van declarar a tocar del riu Fluvià i de la C-31

El primer incendi de Ventalló.

El primer incendi de Ventalló. / Bombers de la Generalitat

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Eva Batlle

Eva Batlle

Ventalló

Dos incendis de vegetació declarats en poc més d’una hora van cremar diumenge uns 1.400 metres quadrats en una mateixa zona de Ventalló, a tocar del riu Fluvià i de la carretera C-31.

El primer avís es va rebre quan passaven set minuts de les set del vespre. Les flames van afectar uns 1.000 metres quadrats de vegetació de ribera i els Bombers hi van detectar diversos focus.

El cos d’emergències va activar els mitjans aeris per fer descàrregues sobre els punts que cremaven. En les tasques d’extinció hi van treballar nou dotacions terrestres i un avió bombarder.

Poc més d’una hora després, quan passaven 11 minuts de les vuit del vespre, els Bombers van rebre l’avís d’un segon incendi entre l’Arbre Sec i l’Armentera, també a una àrea pròxima al Fluvià. Aquest segon foc va cremar uns 400 metres quadrats de canyissars i va mobilitzar sis dotacions dels Bombers, informen des del cos d'emergències.

Notícies relacionades

Els Agents Rurals han obert una investigació per determinar l’origen dels dos incendis i aclarir si poden estar relacionats.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents