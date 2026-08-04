Pugen a 30 les denúncies contra una agència de viatges de l’Escala per una possible estafa
Els Mossos calculen que poden arribar a una quarantena i la Unitat d’Investigació de Roses s’ha fet càrrec del cas
Els Mossos d’Esquadra ja han rebut 30 denúncies contra una agència de viatges de l’Escala investigada per una possible estafa relacionada amb paquets de vacances que no s’haurien prestat en les condicions contractades. La policia catalana calcula que la xifra de denúncies pot arribar a una quarantena durant els pròxims dies.
La investigació està en mans de la Unitat d’Investigació dels Mossos de Roses.
Els afectats, però, asseguren que el nombre de famílies perjudicades podria ser molt superior i calculen que n’hi hauria unes 200, una estimació que de moment no ha estat confirmada policialment. Tot i que l’agència tenia la seu social a l’Alt Empordà, entre els denunciants també hi ha nombrosos veïns de la Garrotxa i d’altres comarques gironines.
Els enganys
El cas, avançat per l’ACN, es va començar a conèixer després que diverses persones denunciessin que havien pagat íntegrament i per avançat viatges que finalment no van poder fer. En alguns casos, els clients no van rebre els bitllets d’avió abans de la sortida, mentre que d’altres van descobrir durant l’estada que una part dels serveis contractats no estava pagada.
L’agència, amb seu social a l’Alt Empordà, havia treballat inicialment amb ofertes d’última hora i, posteriorment, va començar a comercialitzar paquets de vacances a preu tancat. Segons han explicat alguns afectats, els viatges s’havien d’abonar completament per avançat.
Alguns dels clients ja havien contractat anteriorment viatges amb la mateixa agència sense incidències i l’havien recomanada a familiars i coneguts. En els últims temps, la responsable treballava de manera telemàtica, sense cap oficina física oberta, i mantenia el contacte amb els clients a través d’una pàgina web i de les xarxes socials, que van deixar d’estar disponibles a finals de la setmana passada.
Els perjudicats s’han agrupat en un grup de WhatsApp i han contactat amb un advocat perquè els assessori. Les denúncies s’estan presentant de manera individual a les comissaries dels Mossos.
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