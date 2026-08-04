Un diputat de Junts denuncia un agent de la Policia Nacional per "humiliar-lo" per la seva ceguesa i parlar català
Isaac Padrós insta la fiscalia a investigar els fets, produïts a la Jonquera quan volia renovar el DNI de la seva filla
El diputat de Junts al Parlament de Catalunya Isaac Padrós ha denunciat un agent de la Policia Nacional de la comissaria de la Jonquera (Alt Empordà) per "fer mofa" de la seva ceguesa i tractar-lo de manera "humiliant" per no parlar en català. Com explica Padrós a l'escrit presentat a la Fiscalia de Girona, al qual ha tingut accés l'ACN, ell, la seva dona i la seva filla van personar-se a la comissaria per renovar el DNI de la menor. Durant el procés, els agents van adreçar-se "exclusivament" en castellà a la família, van comminar-los a parlar castellà, van fer-los pagar una taxa de la qual n'estaven exempts com a família nombrosa i van obrir una denúncia "de contingut fals" contra el diputat, segons la seva versió.
Padrós relata que, el passat 29 de juliol al matí, els agents de la comissaria de la Jonquera van negar a la família l'exempció de la taxa d'expedició del DNI a la qual tenen dret com a família nombrosa, tot i ensenyar el títol acreditatiu d'aquesta condició. Segons el diputat, l'agent denunciat hauria advertit que hi ha un cartell a l'entrada de les dependències que especifica que cal ensenyar el títol al principi del tràmit, al que Padrós va respondre que, per la seva ceguesa, "cap cartell no li resulta accessible". Així i tot, "l'agent va manifestar que no podia fer res i que haurien de pagar".
A continuació, segons el relat de Padrós, van "irrompre" set agents més, un dels quals va demanar en castellà al diputat si volia pagar la taxa. Ell va reiterar les explicacions anteriors en català, però el policia "va manifestar que no l'entenia". Padrós va demanar un traductor –"invocant els seus drets lingüístics"- que li va ser denegat perquè, segons els agents, "no n'hi havia".
Es va requerir a Padrós que s'identifiqués i va facilitar a l'agent denunciat el seu carnet de diputat, al que el policia va respondre-li "en castellà" que aquest document "no servia per a res" i que calia treure el "DNI espanyol", mentre "la resta d'agents feien mofa". La parella del diputat va buscar la identificació de Padrós i, abans de poder-la donar, l'agent denunciat va agafar-la del braç i, amb l'altra mà, "va arrabassar-li bruscament" el DNI. Els policies es van endur el carnet "sense donar cap explicació sobre la finalitat del requeriment ni el tractament que es donaria a les dades" del diputat, per la qual cosa Padrós va trucar als Mossos d'Esquadra perquè es personessin a la comissaria.
Finalment, després que la família de Padrós pagués la taxa de renovació del DNI de la menor i ja amb la presència dels Mossos, l'agent va avisar el diputat que el denunciava per desobediència a l'autoritat. "L'acta falta obertament a la veritat quan afirma que el senyor Padrós es va negar de manera reiterada a identificar-se: la mateixa acta reconeix que va lliurar la seva documentació a la seva parella", afegeix l'escrit del diputat.
Amb aquest relat, Padrós demana a la fiscalia que investigui l'agent de la Policia Nacional pels delictes contra l'exercici dels drets cívics, de denegació discriminatòria d'una prestació, contra la integritat moral i de falsedat en document oficial. A més, hi afegeix "subsidiàriament" el delicte de coaccions, en referència a quan la família va ser instada a "abandonar la dependència sense completar el tràmit i a pagar una taxa a la qual estaven exempts, i a apoderar-se del DNI per la força".
El diputat també urgeix la fiscalia a requerir a la comissaria de la Jonquera que "preservi íntegrament" les gravacions de les càmeres de seguretat que van testimoniar els fets i a sol·licitar a l'òrgan competent de la Generalitat la suspensió del procediment sancionador contra ell fruit de la denúncia per desobediència.
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