Els Catarres, Miki Núñez, Banda Neón i Orquestra Diversiones a les barraques de Roses
El municipi donarà el tret de sortida a la Festa Major divendres amb un pregó teatralitzat i estrena l'espai infantil Barraquetes
Roses donarà aquest divendres, 7 d'agost, el tret de sortida a la Festa Major 2026, que s'allargarà fins al 16 d'agost amb una programació que combinarà tradició, música, cultura popular, esports i activitats familiars. Els Catarres, Miki Núñez, Banda Neón i Orquestra Diversiones són algunes de les actuacios musicals a les Barraques. La festa d'aquest any incorpora dues grans novetats: un pregó inaugural teatralitzat i la creació de l'espai infantil Barraquetes, pensat per convertir-se en el nou punt de trobada per als més petits.
L'acte inaugural tindrà lloc a la plaça de Catalunya i anirà a càrrec del Grup de Teatre de Roses, que ha preparat una proposta creada expressament per a l'ocasió. La façana de l'Ajuntament es transformarà en un escenari vertical on diferents personatges, amb humor i referències a la història i al dia a dia del municipi, donaran la benvinguda a la Festa Major amb un espectacle innovador.
Neix Barraquetes, el nou espai per al públic familiar
La principal novetat d'aquesta edició serà Barraquetes, una alternativa impulsada per l'Ajuntament davant la impossibilitat d'instal·lar les tradicionals fires i atraccions al recinte de l'antic càmping Bahía.
Entre els dies 11 i 16 d'agost, aquest nou espai oferirà una programació diària a partir de les 19 hores amb activitats per a totes les edats. El públic hi trobarà el circuit lúdic Xtrem Race, amb dos recorreguts d'obstacles de 65 metres, així com tallers de pintacares, jocs gegants, jocs d'aigua i el Jardí dels Petits, destinat a infants de 0 a 3 anys.
Cada jornada es completarà amb un espectacle familiar protagonitzat per alguns dels principals grups d'animació infantil del país. Los Herrerita i BotProject obriran la programació amb propostes de circ, Disco per Xics convertirà l'espai en una gran festa, Rikus presentarà l'espectacle Amb ganes de gresca, Jordi Tonietti actuarà amb la seva banda, Ambauka oferirà el concert de dissabte i Els Atrapasomnis tancaran la programació diumenge.
Les Barraques reuniran artistes de primer nivell
Quan acabi la programació familiar, el recinte donarà pas a les tradicionals Barraques, que a partir de les 23 hores acolliran concerts gratuïts amb un cartell pensat per a tots els públics.
Entre els artistes confirmats hi figuren Els Catarres, Miki Núñez, Banda Neón, Goa Pop, Orquestra Diversiones, Big Mouthers i Gira105, a més del tribut a Queen protagonitzat per Momo. També hi participaran els DJ Lia Jensen, Mon DJ i DJ Capde.
Tradició, cultura i esport completen el programa
La Festa Major manté els actes més emblemàtics del calendari festiu de Roses. No hi faltaran la cercavila dels Gegants, les matinades, l'ofici solemne, les sardanes, la XXV Trobada Gegantera, les cucanyes al mar, les travessies de natació, el campionat local de vòlei platja, les havaneres, el correfoc, els balls populars i el tradicional castell de focs artificials que clourà les festes la nit del 16 d'agost.
També es repetirà el tardeig als Mas de les Figueres després de la bona acollida de l'any passat. La programació es completa amb la representació teatral You Say Tomato, les visites nocturnes teatralitzades al Castell de la Trinitat, les nits d'observació astronòmica i l'acte institucional de lliurament de la Dracma de Plata de Roses, una de les distincions més representatives del municipi.
Amb aquesta àmplia oferta d'activitats, Roses es prepara per viure deu dies intensos de celebració amb una Festa Major que aposta per mantenir les tradicions, incorporar noves propostes i arribar a públics de totes les edats.
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