El Castell de Sant Ferran, el millor lloc per veure l’eclipsi del 12 d’agost a Figueres
Des de la capital empordanesa s’observarà l’eclipsi amb un percentatge màxim d’ocultació del 98,4% a les 20.27 h
El dimecres 12 d'agost es podrà observar des de Catalunya un eclipsi solar total, el primer visible aquí en més d'un segle. Tot i que la fase de totalitat es veurà en algunes zones de les comarques tarragonines, des de Figueres també s'observarà l'eclipsi amb un percentatge màxim d'ocultació del 98,4%, exactament a les 20:47 hores.
El millor espai de la ciutat per veure’l serà l’exterior del Castell de Sant Ferran. L'astrofotògraf figuerenc Juan Carlos Casado ha elaborat un informe on explica els horaris i recomana el punt de la fortalesa on es pot veure millor: des d’una cantonada del sector oest del camí que voreja exteriorment el Castell (davant, queda la perspectiva de la carretera de Llers GIP-5106 passant per sobre l’autopista i, a la dreta, l’aqüeducte dels Arcs).
L’inici de l’eclipsi serà a les 19.33 h, i el màxim de l'eclipsi es produirà a les 20.27 h. La posta de sol serà a les 20.54, quan el sol es pondrà per l’horitzó eclipsat en un 40,57% i a causa del perfil de les muntanyes el sol desapareixerà una mica abans.
A Catalunya, l'últim eclipsi total visible va ser el 1905 i, després de dimecres vinent, no se'n tornarà a veure cap fins a l'any 2180.
Observar l'eclipsi amb seguretat
Un eclipsi solar total és un fenomen que cal contemplar amb la màxima precaució. Mirar el Sol directament sense la protecció adequada pot provocar lesions oculars greus i irreversibles. Aquest risc és present en els instants previs i posteriors a la totalitat de l’eclipsi, i durant tot el fenomen en el cas de les zones en què només sigui parcial, com passa a Barcelona i Girona. Per això és imprescindible utilitzar sempre mètodes d’observació segurs i homologats.
Per poder-lo observar de manera segura hi ha diferents opcions. El mètode més conegut són les ulleres amb filtre solar, que han d’estar certificades segons la norma ISO 12312-2.
Evita observar l'eclipsi amb:
- Ulleres de sol convencionals.
- Radiografies, vidres fumats, CD o filtres casolans.
- Telescopis, prismàtics, càmeres o mòbils sense filtres solars homologats.
Aquests sistemes no protegeixen la vista i poden provocar danys permanents. Tampoc s'ha de mirar el Sol a través de cap instrument òptic (càmera de fotos o binocles, per exemple) si no compta amb el filtre adequat, que s’ha de situar sempre davant de l’objectiu.
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