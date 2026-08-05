Adeu a un local emblemàtic
El final del mític Bar Boia de Cadaqués: l’edifici deixa de ser un bé cultural protegit
El ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà del 28 de juliol va tornar a aprovar la descatalogació com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL)
El ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà del 28 de juliol va tornar a aprovar la descatalogació de l’edifici del Bar Boia de Cadaqués com a bé cultural d'interès local (BCIL), segons ha pogut saber l’EMPORDÀ, del mateix grup editorial de Diari de Girona. Això significa que l'adeu a un local emblemàtic de la costa empordanesa perquè haurà de ser desmantellat obligatòriament.
L’ens local va aprovar inicialment la proposta de descatalogació durant el ple del mes d’abril i la resolució es va sotmetre posteriorment a informació pública, un període durant el qual es van presentar al·legacions. Aquestes han obligat a tornar a portar l’expedient al ple.
La descatalogació, però, no comportarà un enderrocament immediat. Una vegada resolt favorablement el tràmit, correspondrà a l’antic propietari del Bar Boia presentar un projecte d’enderrocament i de restauració de l’espai davant del Departament de Costes. Quan s’aprovi aquest projecte, s’haurà d’establir un termini per executar les obres.
En cas que l’antic propietari no compleixi aquesta obligació dins del termini fixat, la Generalitat podrà assumir l’enderrocament de manera subsidiària, d’acord amb la normativa vigent. L’Ajuntament de Cadaqués remarca que ha mantingut reunions amb el Departament de Costes i contactes amb l’antic propietari per intentar agilitzar els tràmits. Tot i això, recorda que no té competències per autoritzar ni executar cap intervenció sobre l’espai.
Tancat des del gener del 2025
L’establiment va tancar el 4 de gener del 2025 arran de l’aplicació de la normativa de costes. La família Vehí, que havia gestionat el negoci durant dècades, no va poder renovar la concessió perquè la llei impedeix que en una platja urbana hi hagi dos bars separats per menys de 150 metres. En aquest cas, la distància entre el Boia i el Marítim era de només 17 metres.
La mateixa normativa també impedeix que en el futur s’hi pugui obrir un altre establiment similar en aquest emplaçament. Després del tancament, la família va buidar l’interior del local i només en va quedar l’estructura exterior, que des d’aleshores resta pendent de retirada.
Un establiment obert el 1946
La família Vehí va obrir el xiringuito l’any 1946. Amb el temps, el negoci es va convertir en un punt de trobada per a veïns, estiuejants i visitants, especialment durant els mesos d’estiu. En l’última etapa, amb Manel Vehí al capdavant, el local oferia esmorzars, entrepans, vermuts, sopars informals i còctels a tocar del mar.
El tancament va causar malestar entre molts clients habituals, que veien el Boia com un local emblemàtic de la Costa Brava i un espai vinculat a la memòria del poble. La seva retirada tancaria una etapa de vuit dècades d’història al passeig de Cadaqués.
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Via: Empordà
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