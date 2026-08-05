La responsable de l’agència de viatges de l'Escala investigada suspèn l’activitat i anuncia possibles reemborsaments
Demana disculpes als afectats, nega haver actuat de manera premeditada i habilita un correu electrònic per centralitzar les reclamacions
La responsable de l’agència de viatges de l’Escala investigada arran de diverses denúncies per una possible estafa ha anunciat la suspensió de tota l’activitat i la voluntat de revisar els casos per gestionar els reemborsaments de les quantitats que corresponguin.
Ho ha comunicat a través d’un escrit publicat al perfil d’Instagram del negoci. L’agència també ha reactivat la seva pàgina web, que havia deixat d’estar disponible a finals de la setmana passada juntament amb els perfils de les xarxes socials.
En el comunicat, la responsable atribueix la suspensió a la «impossibilitat d’accedir als turoperadors» i a «greus problemes de gestió» que, segons afirma, li impedeixen continuar prestant els serveis.
La dona reconeix «la preocupació, la incertesa i el perjudici» que la situació està provocant a nombroses persones i famílies i els demana disculpes. «Ho lamento profundament», assenyala en el text.
La responsable també assegura que la situació «no ha estat premeditada» i nega que hi hagués voluntat de perjudicar ningú o d’obtenir cap benefici personal. Aquesta és la seva versió dels fets, que continuen sota investigació policial.
Tornar els diners
En el mateix escrit, manifesta que vol revisar individualment cada incidència i treballar per gestionar els reemborsaments que corresponguin. Per centralitzar les comunicacions i reclamacions, ha habilitat una adreça de correu electrònic. El comunicat, però, no concreta els terminis ni el procediment que seguirà per retornar els diners.
La reaparició pública de la responsable es produeix mentre els Mossos d’Esquadra continuen investigant el cas. La policia catalana dimarts ja havia rebut 30 denúncies i calcula que la xifra podria arribar a una quarantena durant els pròxims dies.
Les diligències estan en mans de la Unitat d’Investigació dels Mossos de Roses. Els afectats, per la seva banda, calculen que hi podria haver de més de 200 famílies perjudicades, una estimació que de moment no ha estat confirmada policialment.
Les denúncies fan referència a paquets de vacances pagats íntegrament i per avançat que no s’haurien prestat en les condicions acordades. Alguns clients asseguren que no van rebre els bitllets d’avió abans de la sortida, mentre que altres van descobrir durant l’estada que una part dels hotels o serveis contractats no estava pagada.
Entre els denunciants hi ha veïns de l’Alt Empordà, la Garrotxa i altres comarques gironines. Els perjudicats s’han agrupat en un grup de WhatsApp i han contactat amb un advocat, mentre les denúncies es continuen presentant individualment a les comissaries dels Mossos.
Subscriu-te per seguir llegint
- El cadàver trobat en un contenidor de Lloret correspon a un veí de 30 anys
- Així és Madring, el circuit que li va treure el Gran Premi d’Espanya de Fórmula 1 a Montmeló
- Investiguen una agència de viatges gironina per un possible cas d'estafa
- Els Mossos rescaten un nedador temerari davant el Port Olímpic i descobreixen que és un maltractador en cerca i captura
- La Federació de Comerciants de Salt alerta d'una concentració excessiva d'establiments de restauració al municipi
- Activen els avisos de pluges torrencials davant l'arribada de forts xàfecs acompanyats de tempesta
- Un supermercat xilè prepara la seva arribada a Europa des de Vilablareix
- Necrològiques del 3 d'agost de 2026