L'agència de viatges investigada a l’Escala no constava declarada a Consum
L’organisme assegura que no el tenia identificat ni com a empresa ni com a intermediari de viatges i està pendent de la investigació dels Mossos
El negoci de viatges de l’Escala investigat pels Mossos d’Esquadra per una possible estafa no havia presentat davant l’Agència Catalana del Consum la declaració corresponent a l’activitat que desenvolupava.
Fonts de Consum expliquen que no tenien identificada la responsable ni com a empresa dedicada a la comercialització de viatges ni com a persona intermediària entre els clients i els turoperadors.
En no haver-se presentat la declaració d’activitat, Consum assegura que no disposava de mecanismes per detectar que estava oferint i comercialitzant aquests serveis.
L’Agència Catalana del Consum està ara pendent de la investigació policial. Segons les mateixes fonts, l’organisme no intervindrà directament mentre continuïn obertes les diligències, tret que els Mossos li demanin que actuï.
La investigació va començar després que diversos clients denunciessin que havien pagat íntegrament viatges que no van poder fer o que no s’haurien prestat en les condicions contractades.
Dimarts, els Mossos d’Esquadra ja havien rebut 30 denúncies, i aquest dimecres la xifra ja ha ascendit a 90. Les diligències han passat de la Unitat d’Investigació de Roses a la Unitat Central d’Estafes i Delictes Econòmics davant l’abast que ha anat adquirint el cas.
Un dels elements que s’haurà d’aclarir és si la responsable disposava de les garanties o assegurances exigibles per respondre davant un incompliment dels serveis o el cessament de l’activitat. Els afectats encara desconeixen si existeix alguna cobertura que els permeti recuperar les quantitats abonades.
La responsable del negoci va anunciar a través d’Instagram que suspenia l’activitat i va atribuir la situació a la impossibilitat d’accedir als turoperadors i a «greus problemes de gestió». També va assegurar que revisaria les reclamacions i gestionaria els possibles reemborsaments, sense concretar-ne els terminis.
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