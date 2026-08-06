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L'ANC convoca una concentració contra la discriminació lingüística a la comissaria de la Policia Nacional de La Jonquera

L'entitat vol donar tot el suport al diputat Isaac Pedrós que va denunciar humiliacions dels agents

El diputat de Junts Isaac Padrós, en una imatge d'arxiu

El diputat de Junts Isaac Padrós, en una imatge d'arxiu / CEDIDA

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ACN

ACN

La Jonquera

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha convocat una concentració "en contra de l'abús policial i la discriminació lingüística" al davant de la comissaria de la Policia Nacional de La Jonquera. La protesta serà arran del cas que va denunciar el diputat de Junts al Parlament de Catalunya, Isaac Padrós, quan va denunciar que els agents s'havien "fet mofa" de la seva ceguesa mentre intentava renovar el DNI de la seva filla en aquesta comissaria alt-empordanesa. El diputat sosté que l'actitud "humiliant" dels agents va començar quan ell va decidir mantenir el català en les gestions per tramitar el document. La concentració serà el dimarts 11 d'agost a dos quarts d'onze del matí.

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