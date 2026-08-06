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Vuit detinguts i prop de 3.900 articles falsificats intervinguts en un operatiu contra el top manta a Roses

Els agents van escorcollar dos habitatges, un garatge i una furgoneta i van intervenir calçat, roba, bosses, rellotges i 1.305 euros en efectiu.

Una de les furgonetes plena de material falsificat a Roses.

Una de les furgonetes plena de material falsificat a Roses. / ajuntament de Roses

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Eva Batlle

Eva Batlle

Roses

Vuit persones han acabat detingudes a Roses en una nova operació policial contra el top manta que ha permès intervenir 3.867 articles presumptament falsificats. Els arrestats estan investigats per un presumpte delicte contra la propietat industrial.

El dispositiu es va desplegar dimecres al matí a la urbanització de Santa Margarida i va incloure l’entrada i escorcoll de dos habitatges, un garatge i una furgoneta. Els registres es van practicar al carrer Roca Llarga i a l’avinguda de la Bocana, en espais que presumptament s’utilitzaven com a magatzems.

En l’operació hi van participar agents de la Policia Nacional, la Policia Local de Roses, els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil. L’actuació s’emmarca en l’Operació Estrella, impulsada per la Policia Nacional.

Durant els escorcolls, els agents van localitzar 2.432 parells de sabatilles esportives, 679 bosses, 235 polos i samarretes, 226 rellotges, 71 pantalons i 52 ulleres. També van intervenir material destinat presumptament a la falsificació de productes, com fornitures i elements termoadhesius, així com 1.305 euros en efectiu.

El material requisat en un garatge de Roses.

El material requisat en un garatge de Roses. / ajuntament de Roses

La quantitat de material decomissat va obligar a utilitzar quatre furgonetes policials per traslladar els articles fins a dependències policials. Els productes hi quedaran dipositats fins que acabin les diligències i se n’autoritzi la destrucció.

Aquest és el tercer operatiu contra el top manta a Roses des de principis de juliol, dins de la campanya d’estiu contra la venda ambulant il·legal.

Valoracions

L’alcaldessa de Roses, Sílvia Ripoll, assegura en un comunicat que “el top manta no és una activitat innocent. És un problema que perjudica directament als comerciants que cada dia aixequen la persiana, paguen impostos i compleixen la llei. No podem permetre que qui actua al marge de les normes ocupi l'espai públic i faci competència deslleial al comerç de Roses”.

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El sergent cap en funcions de la Policia Local de Roses, Àlex Duran, també destaca que “aquest és el tercer operatiu conjunt en poques setmanes i demostra que la coordinació policial funciona. La feina, però, no s'ha acabat”.

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