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El Centre de Competències Digitals de Renfe a Portbou col·labora en les noves aplicacions de Rodalies i Cercanías

L'equip ha participat en la validació i les proves de les noves eines digitals

L'estació de Girona en una imatge d'arxiu

L'estació de Girona en una imatge d'arxiu / ACN

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ACN

ACN

Portbou

El Centre de Competències Digitals de Renfe a Portbou ha contribuït en el llançament de les noves aplicacions de Rodalies i Cercanías. Es tracta d'una nova eina digital amb informació en temps real, una navegació més intuïtiva i noves funcionalitats. El centre ha participat de forma activa en el projecte des del setembre del 2025 quan va entrar en el procés de validació i verificació de les noves aplicacions per garantir la qualitat de l'eina abans de la seva posada en funcionament. Es tracta de detectar errors i fer de les aplicacions una experiència digital robusta i segura. El centre de Portbou compta actualment amb vuit persones que hi treballen.

La participació del Centre de Competències Digitals de Renfe a Portbou en el llançament de les dues aplicacions ha suposat un dels reptes més importants que ha tingut recentment el centre. Això suposa un reforç en el paper estratègic que té el centre en l'ecosistema digital de la companyia i també vol posar en valor l'especialització dels treballadors.

La coordinació amb els diferents equips que hi havia implicats en el desenvolupament de les aplicacions ha estat molt important per garantir que les evolucions de l'eina complien amb els requisits de qualitat necessaris. En aquest sentit, els vuit professionals de Portbou s'han concentrat en comprovar les diferents funcionalitats de les aplicacions i analitzar quin comportament tenen en els múltiples escenaris d'ús que podria fer-ne la gent.

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Això ha permès detectar incidències, verificar correccions i contribuir a la implantació de millores orientades a reforçar l'experiència dels usuaris. Cada prova realitzada, cada incidència detectada i cada millora proposada han tingut com a objectiu oferir als viatgers una eina fiable i preparada per respondre a les necessitats de mobilitat actuals.

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