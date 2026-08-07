Què has de fer si ets un dels afectats per l'agència de viatges de l'Escala investigada per estafa?
Consum explica els passos que han de seguir per reclamar els diners i explica quines vies tenen al seu abast
L’Agència Catalana del Consum ha explicat quins passos han de seguir les persones que hagin vist anul·lat un viatge contractat amb l’agència de viatges de l’Escala investigada per una possible estafa, que no tinguin confirmades les reserves dels vols o dels allotjaments, entre altres.
El primer que recomana Consum és recopilar tota la documentació disponible relacionada amb el viatge. Això inclou el contracte, les factures, els pressupostos, la publicitat o qualsevol altra informació que permeti acreditar la contractació i els pagaments efectuats.
Amb aquesta documentació, els afectats han de presentar, en primer lloc, una denúncia davant dels Mossos d’Esquadra. Consum explica que ja s’ha posat en contacte amb la policia catalana per conèixer l’abast de les actuacions que estan en curs.
Consum recorda que, si els fets s’acaben situant dins de l’àmbit penal com una possible estafa, les competències corresponen als cossos policials i a l’autoritat judicial. Per aquest motiu, l’organisme posa l’accent en la necessitat que els afectats denunciïn els seus casos.
La via judicial
Si els fets es confirmen, els perjudicats hauran d’iniciar accions per la via judicial per intentar recuperar els diners. En les reclamacions inferiors als 2.000 euros, Consum recorda que no és necessari disposar d’advocat ni procurador.
Les persones que necessitin assessorament jurídic poden acudir al Servei d’Orientació Jurídica de la Generalitat. També poden demanar assessorament gratuït a l’oficina de consum del seu municipi o comarca o adreçar-se a una associació de consumidors, en aquest últim cas abonant la quota corresponent.
Consum també preveu el supòsit que l’empresa es declari insolvent i entri en concurs de creditors. En aquest cas, l’organisme assegura que informarà de les novetats i dels passos que hauran de seguir els afectats per reclamar per la via concursal els imports que hagin abonat, assegura en un comunicat públic al seu web.
L’activitat no constava declarada
El negoci de viatges de l’Escala investigat pels Mossos d’Esquadra per una possible estafa no havia presentat davant l’Agència Catalana del Consum la declaració corresponent a l’activitat que desenvolupava.
Fonts de Consum van explicar a Diari de Girona que no tenien identificada la responsable ni com a empresa dedicada a la comercialització de viatges ni com a persona intermediària entre els clients i els turoperadors.
En no haver-se presentat la declaració d’activitat, Consum assegurava que no disposava de mecanismes per detectar que estava oferint i comercialitzant aquests serveis.
Comprovar abans de pagar
Arran del cas, l’Agència Catalana del Consum també recomana que, abans de contractar un viatge combinat, els clients comprovin quins drets tenen i quines garanties ha d’oferir l’empresa.
En concret, Consum disposa d’un cercador que permet comprovar si l’empresa compta amb les garanties legalment exigibles, especialment la cobertura prevista davant de situacions d’insolvència. L’organisme també ofereix informació específica al seu web sobre els drets dels consumidors en la contractació de viatges combinats.
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