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Crema un cotxe de matinada a Roses i el fum entra en un bloc d’apartaments

El vehicle estava estacionat a tocar de l’edifici i els Bombers han ervisat la primera i la segona planta de l'edifici

Una imatge d'una dotació dels Bombers

Una imatge d'una dotació dels Bombers / Bombers de la Generalitat

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Eva Batlle

Eva Batlle

Roses

Un incendi ha cremat un cotxe a Roses aquest divendres de matinada i ha obligat els Bombers a revisar un bloc d’apartaments situat just al costat del vehicle. El foc s’ha declarat cap a dos quarts de sis del matí a l’altura del número 2 de l’avinguda de la Platja.

Les flames han afectat el vehicle i els efectius dels Bombers han treballat per sufocar l’incendi. La proximitat del cotxe amb els apartaments, però, ha fet que el fum s’escampés cap als balcons de l’edifici.

Davant d’aquesta situació, es efectius han revisat el primer i el segon pis del bloc per comprovar si l’incendi havia provocat alguna afectació a l’interior dels habitatges.

Tot i que hi havia entrat fum, la inspecció ha permès comprovar que no s’havien produït danys als pisos ni tampoc hi havia cap persona afectada.

L’incendi, per tant, s’ha saldat amb el vehicle cremat i sense ferits, informen des del cos d'emergències.

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En l'actuació també hi ha participat la Policia Local de Roses.

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