Es disparen fins a 200 les denúncies pel cas de l'agència de viatges de l'Escala investigada per estafa
La Divisió d’Investigació Criminal (DIC) manté obertes les diligències després que el nombre de denúncies s’hagi multiplicat
Les denúncies pel cas del negoci de viatges de l’Escala investigat per una possible estafa s’han disparat fins a les 200. Els Mossos d’Esquadra han confirmat aquest divendres el fort increment de perjudicats que han posat els fets en coneixement de la policia.
Els perjudicats també s’han organitzat en diversos grups de WhatsApp per compartir informació, coordinar denúncies i buscar assessorament jurídic. Segons expliquen diversos afectats, aquests grups ja apleguen més de 400 persones, una xifra que no equival necessàriament al nombre de denúncies presentades ni ha estat confirmada oficialment per la policia.
La dimensió que ha adquirit el cas també ha comportat un canvi en la investigació. Les diligències, que inicialment estaven en mans de la Unitat d’Investigació de la comissaria de Roses, han estat assumides finalment per la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d’Esquadra.
L’increment ha estat molt ràpid. Dimarts, la policia catalana tenia comptabilitzades una trentena de denúncies i calculava que podien arribar a una quarantena durant els dies següents. Aquest divendres, però, la xifra ja s’ha multiplicat fins a arribar a les 200 denúncies.
Els casos no es concentren només a l’Alt Empordà. Entre els perjudicats hi ha persones de Girona, Banyoles, la Garrotxa, l’Empordà i altres punts de Catalunya, com Barcelona. Els afectats també han explicat que hi ha clients de fora de Catalunya, entre els quals almenys un cas de Galícia.
Diversa casuística
Les denúncies fan referència a viatges pagats íntegrament i per avançat que no s’han pogut fer o que no s’haurien prestat en les condicions contractades. Algunes famílies no van arribar a tenir els bitllets d’avió emesos, mentre que d’altres han descobert que una part dels hotels o serveis previstos a la destinació no estava pagada.
Les situacions són molt diverses. Hi ha clients que han vist cancel·lat el viatge pocs dies abans de marxar, persones amb reserves per al 2027 o el 2028 que desconeixen si es podran mantenir i viatgers que ja es trobaven a l’estranger quan va esclatar el cas. Alguns afectats han relatat fins i tot dificultats per disposar dels vols de tornada.
Tancament i pagaments
La responsable del negoci va anunciar aquesta setmana a través d’Instagram que suspenia tota l’activitat per la «impossibilitat d’accedir als turoperadors» i per «greus problemes de gestió». En el mateix comunicat va demanar disculpes, va negar haver actuat de manera premeditada i va assegurar que vol revisar individualment els casos.
També va habilitar un correu electrònic perquè els afectats presentessin les reclamacions i va anunciar la voluntat de gestionar els reemborsaments que corresponguin. Diversos clients consultats, però, asseguren que encara no han rebut instruccions concretes sobre quan ni com podran recuperar els diners.
Els perjudicats continuen organitzant-se i buscant assessorament jurídic. L’advocat Jonathan Muela, que representa dotze famílies afectades, assegurava aquesta setmana que no té constància que s’hagi retornat cap import als seus clients i recomana que els perjudicats presentin denúncia davant dels Mossos d’Esquadra i, paral·lelament, reclamin per la via civil.
La investigació de la Divisió d’Investigació Criminal haurà d’aclarir ara l’abast econòmic del cas, la destinació dels diners abonats pels clients i quins dels serveis contractats estaven efectivament pagats. La qualificació penal definitiva dels fets dependrà del resultat de les diligències i, eventualment, del criteri judicial.
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