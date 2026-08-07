Figueres rectifica i bonifica el 95% de les taxes per a places d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda
L'Ajuntament de Figueres retornarà els diners cobrats a les 124 persones que ja han pagat la taxa inicial per les places d'aparcament personalitzades
Arnau Lara
L'Ajuntament de Figueres admet l'error amb l'import de les taxes de les places d'aparcament personalitzades per a gent amb mobilitat reduïda, i aplicarà una bonificació del 95% a la taxa per sol·licitar-la, després de reunir-se amb les entitats del sector. La taxa, aprovada els darrers mesos, havia generat malestar entre els usuaris i les entitats de persones amb discapacitat.
Després de diverses reunions amb representants de Grup Mifas, l'ONCE, la fundació Altem i el Centre de Lleure El Dofí, l'Ajuntament admet que l'import fixat inicialment era excessiu. "El primer que vam fer quan vam detectar l'error va ser posar-nos en contacte amb les entitats per trobar una solució", assenyalen fonts municipals al Diari de Girona. Tant l'ajuntament com les entitats coincideixen que la taxa pot ser una eina útil per controlar les places personalitzades, però consideren que l'import aprovat no s'ajustava a la realitat econòmica de moltes famílies.
L'import, de 257,5 euros, al que s'hi afegien 96 més si era el primer cop que s'adquiria la placa per accedir a la plaça personalitzada, es veurà reduït fins a 12,85 euros anuals, poc més d'un euro mensual. Segons Figueres, les entitats estarien conforme amb aquest preu, a causa dels nombrosos fraus que envolten aquestes places.
Més control per evitar el frau
L'Ajuntament diu que aquesta revisió respon a les queixes reiterades de persones amb mobilitat reduïda sobre l'ús fraudulent d'algunes places personalitzades. En els darrers dos anys, la Guàrdia Urbana havia detectat un increment important de les sol·licituds d'aquest tipus de places. També s'havien identificat casos en què familiars continuaven utilitzant-les després de la mort del titular.
A canvi, els titulars d'aquestes places hauran de renovar anualment la sol·licitud a través d'una instància. L'Ajuntament verificarà cada any que la persona continua viva, empadronada a Figueres, que manté la targeta de mobilitat reduïda vigent i que no disposa d'un gual privat. Qui no compleixi aquests requisits perdrà la bonificació.
Segons comuniquen, alguns usuaris denunciaven que hi havia places identificades amb matrícula que estaven habitualment buides o bé ocupades per persones que no tenien reconeguda cap discapacitat. En paral·lel, el consistori impulsarà una campanya de revisió de les targetes de mobilitat reduïda davant la detecció de possibles fraus, com ara l'ús de fotocòpies o de targetes corresponents a familiars difunts.
Compensació per als qui ja han pagat
Actualment, 124 persones ja han abonat la taxa de 257,50 euros, o estan pendents del pagament. Per evitar que assumeixin aquest cost, l'Ajuntament aprovarà una subvenció extraordinària que els retornarà la part proporcional a la bonificació establerta, que entrarà a les ordenances fiscals de l'any vinent. Segons el govern municipal, aquesta és la fórmula jurídica més viable perquè "ningú, a final d'any, hagi hagut d'assumir aquesta despesa sense compensació". D'aquesta manera, els afectats recuperaran els diners abonats enguany i, a partir del 2027, ja pagaran únicament la taxa bonificada.
El consistori recorda, a més, que les persones amb mobilitat reduïda continuen gaudint de gratuïtat a les zones blava i verda i a les zones de càrrega i descàrrega autoritzades, a més de tenir una bonificació del 100% de l'impost de circulació dels vehicles adaptats. Aquest aclariment arriba després d'un comunicat de Figueres en Moviment, on acusaven l'equip de govern de no preocupar-se pel col·lectiu de gent amb mobilitat reduïda.
En aquest comunicat, la formació afirmava que recolliria signatures de queixes per després enviar-les a l'ajuntament, amb la intenció que escoltessin a les persones afectades. L'equip de govern ha titllat aquestes declaracions com oportunistes i fruit del desconeixement de la situació real.
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