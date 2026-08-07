Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Pla InuncatAgència de viatgesLlicència Cap RoigCrims masclistes"Taxi pirata"Girona FCAgenda cap de setmana
instagramlinkedin

Fugen després d'un accident a Empuriabrava i acaben detinguts per robatoris en vehicles

Els arrestats són multireincidents i van ser retinguts per uns veïns quan intentaven fugir

Les imatges del cotxe accidentat i el material robat a Empuriabrava

Les imatges del cotxe accidentat i el material robat a Empuriabrava

Veure Galeria

Empuriabrava carrer Xaloc Policia Local de Castelló d’Empúries Fugen després d'un accident a Empuriabrava i acaben detinguts per robatoris en vehicles / Policia local de Castelló d'Empúries

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Eva Batlle

Eva Batlle

Empuriabrava

Tres delinqüents multireincidents de 29, 32 i 34 anys han acabat detinguts a Empuriabrava com a presumptes autors de diversos robatoris amb força a l’interior de vehicles després de veure’s implicats en un accident de trànsit i intentar fugir corrents del lloc. La intervenció d’uns veïns va permetre retenir-los fins a l’arribada de la policia.

Els fets van tenir lloc dijous cap a les tres de la tarda al carrer Xaloc. La Policia Local de Castelló d’Empúries va rebre l’avís del 112 per un accident entre dos vehicles i, quan les patrulles van arribar-hi, van comprovar que els ocupants d’un dels cotxes intentaven escapar corrents. L’accident va deixar ferits lleus.

Diversos veïns que es trobaven a la zona van intervenir i van aconseguir retenir els tres homes fins que hi van arribar els agents. El vehicle amb què circulaven els sospitosos va quedar accidentat al lloc.

Robatoris en vehicles

Poc després, una parella va explicar als policies que acabava de patir un robatori amb força en una autocaravana que tenia estacionada a la zona de la platja de la Rubina. Les víctimes van reconèixer els tres homes retinguts com els presumptes autors del robatori.

Durant la inspecció de la zona, els agents van localitzar diversos objectes sostrets, que la parella va reconèixer com a seus.

Els objectes sostrets recuperats a Empuriabrava.

Els objectes sostrets recuperats a Empuriabrava. / Policia Local de Castelló d'Empúries

La investigació va permetre relacionar els sospitosos amb un segon robatori. Una altra família va denunciar que els havien sostret una tauleta i dos telèfons mòbils del vehicle que tenien estacionat al pàrquing d’un parc aquàtic de la zona. Aquests objectes presumptament també es trobaven en poder dels mateixos individus.

La intervenció conjunta de la Policia Local de Castelló d’Empúries i els Mossos d’Esquadra, amb el suport del SEM arran de l’accident, va acabar amb la detenció dels tres homes i amb la recuperació d’una part dels objectes robats, segons informa el cos municipal, que agraeix la col·laboració ciutdana.

Notícies relacionades

Els investigadors no descarten que puguin estar relacionats amb altres robatoris en vehicles.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Platja d'Aro dona temps a l'Estat per desafectar les 850 propietats del passeig a un preu simbòlic
  2. La tempesta deixa sense llum prop d'una hora Santa Coloma de Farners i provoca calamarsades a diferents punts de la província
  3. Detenen per homicidi imprudent el patró de la llanxa investigada per la mort d'un motorista d'aigua a Roses
  4. Una afectada pel cas de l’agència investigada per a possible estafa a l’Escala: «Demà marxàvem de safari i ens hem de quedar a casa»
  5. Uns encaputxats lliguen una dona de 70 anys i li roben 50.000 euros a Castell d’Aro
  6. Detingut per masturbar-se davant dels nens d'un casal d'estiu en una plaça del barri de Sant Narcís Girona
  7. L'agència de viatges investigada a l’Escala no constava declarada a Consum
  8. Girona desallotja l'antiga fàbrica Simon on hi havia 25 persones sense llar

Tres homes roben una bossa de mà amb el mètode de "la collita" a Torroella i en detenen un

Tres homes roben una bossa de mà amb el mètode de "la collita" a Torroella i en detenen un

Què has de fer si ets un dels afectats per l'agència de viatges de l'Escala investigada per estafa?

Què has de fer si ets un dels afectats per l'agència de viatges de l'Escala investigada per estafa?

L'advertiment de Laura Cruz, la guàrdia civil assassinada pel seu exmarit, a les seves amigues: "Fins que no em mati no pararà"

L'advertiment de Laura Cruz, la guàrdia civil assassinada pel seu exmarit, a les seves amigues: "Fins que no em mati no pararà"

Queda en llibertat el patró de la llanxa investigat per la mort d’un motorista d’aigua a Roses

Queda en llibertat el patró de la llanxa investigat per la mort d’un motorista d’aigua a Roses

Catalunya reforça les urgències i unitats d’oftalmologia als hospitals de la franja de totalitat de l’eclipsi

Catalunya reforça les urgències i unitats d’oftalmologia als hospitals de la franja de totalitat de l’eclipsi

Tornen les festes de Sant Roc, les més antigues de Barcelona: dates i programa 2026

Tornen les festes de Sant Roc, les més antigues de Barcelona: dates i programa 2026

S’enfonsa una embarcació de 12 metres després de xocar contra les roques a Torroella

S’enfonsa una embarcació de 12 metres després de xocar contra les roques a Torroella

Agredeixen greument un restaurador a Lloret i dicten una ordre d’allunyament contra un dels sospitosos

Agredeixen greument un restaurador a Lloret i dicten una ordre d’allunyament contra un dels sospitosos
Tracking Pixel Contents