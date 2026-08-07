Fugen després d'un accident a Empuriabrava i acaben detinguts per robatoris en vehicles
Els arrestats són multireincidents i van ser retinguts per uns veïns quan intentaven fugir
Tres delinqüents multireincidents de 29, 32 i 34 anys han acabat detinguts a Empuriabrava com a presumptes autors de diversos robatoris amb força a l’interior de vehicles després de veure’s implicats en un accident de trànsit i intentar fugir corrents del lloc. La intervenció d’uns veïns va permetre retenir-los fins a l’arribada de la policia.
Els fets van tenir lloc dijous cap a les tres de la tarda al carrer Xaloc. La Policia Local de Castelló d’Empúries va rebre l’avís del 112 per un accident entre dos vehicles i, quan les patrulles van arribar-hi, van comprovar que els ocupants d’un dels cotxes intentaven escapar corrents. L’accident va deixar ferits lleus.
Diversos veïns que es trobaven a la zona van intervenir i van aconseguir retenir els tres homes fins que hi van arribar els agents. El vehicle amb què circulaven els sospitosos va quedar accidentat al lloc.
Robatoris en vehicles
Poc després, una parella va explicar als policies que acabava de patir un robatori amb força en una autocaravana que tenia estacionada a la zona de la platja de la Rubina. Les víctimes van reconèixer els tres homes retinguts com els presumptes autors del robatori.
Durant la inspecció de la zona, els agents van localitzar diversos objectes sostrets, que la parella va reconèixer com a seus.
La investigació va permetre relacionar els sospitosos amb un segon robatori. Una altra família va denunciar que els havien sostret una tauleta i dos telèfons mòbils del vehicle que tenien estacionat al pàrquing d’un parc aquàtic de la zona. Aquests objectes presumptament també es trobaven en poder dels mateixos individus.
La intervenció conjunta de la Policia Local de Castelló d’Empúries i els Mossos d’Esquadra, amb el suport del SEM arran de l’accident, va acabar amb la detenció dels tres homes i amb la recuperació d’una part dels objectes robats, segons informa el cos municipal, que agraeix la col·laboració ciutdana.
Els investigadors no descarten que puguin estar relacionats amb altres robatoris en vehicles.
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