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Queda en llibertat amb càrrecs el patró de la llanxa investigat per la mort d’un motorista d’aigua a Roses

L’home, acusat d’homicidi imprudent i omissió del deure de socors, ha passat aquest divendres a disposició judicial a Figueres

La moto d’aigua que conduïa la víctima mortal, amb els danys que va patir en l’impacte amb la llanxa.

La moto d’aigua que conduïa la víctima mortal, amb els danys que va patir en l’impacte amb la llanxa. / Guàrdia Civil

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Eva Batlle

Eva Batlle

Roses

El patró de l’embarcació pneumàtica investigada per l’accident que va causar la mort d’un motorista d’aigua de 54 anys a la badia de Roses ha quedat en llibertat amb càrrecs després de passar aquest divendres a disposició judicial als jutjats de Figueres.

La Guàrdia Civil va detenir dimecres l’home, un ciutadà francès de 52 anys, com a presumpte autor dels delictes d’homicidi imprudent i omissió del deure de socors. La investigació continua oberta per determinar les circumstàncies de l’accident.

Els fets van passar dimecres poc abans de tres quarts de cinc de la tarda, a uns 1,8 quilòmetres de la costa de Santa Margarida. La víctima participava amb el seu fill en una sortida en moto d’aigua quan la llanxa pneumàtica, en què viatjaven una desena de persones, va impactar contra la moto.

L’home va quedar inconscient i va entrar en aturada cardiorespiratòria. Salvament Marítim el va evacuar fins al port de Roses, on els efectius d’emergències van continuar les maniobres de reanimació, però no van poder salvar-li la vida. El seu fill va resultar il·lès.

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Segons la investigació, l’embarcació implicada va marxar del lloc després de l’accident. El patró va anar posteriorment a retornar la llanxa a l’empresa de lloguer i els responsables de l’establiment el van retenir fins que va arribar la Guàrdia Civil. L’home es va negar a sotmetre’s a la prova d’alcoholèmia i va donar negatiu en la de drogues.

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