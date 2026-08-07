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Art

Vandalitzen murals i portetes artístiques pintades a Cadaqués dins el projecte 'Street Art Viu'

L'associació CREA Cadaqués lamenta aquests actes vandàlics, denuncia la "falta de respecte envers els artistes" i ja treballen per restaurar les obres afectades

Imatge de l'obra vandalitzada de l’artista Horacio Bezunartea a la Riera de Cadaqués.

Imatge de l'obra vandalitzada de l’artista Horacio Bezunartea a la Riera de Cadaqués. / CREA Cadaqués

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Cristina Vilà Bartis

Cadaqués

Aquest dimarts al vespre, membres de l'associació CREA Cadaqués van rebre l'avís que algunes de les obres del projecte Street Art Viu havien estat vandalitzades. En concret, es tracta d'un mural pintat a la paret de la Riera, obra de l’artista Horacio Bezunartea, que es trobava molt malmès, com també altres murals i portetes artístiques distribuïdes arreu de Cadaqués que han aparegut guixades. En un comunicat fet públic diuen que "CREA Cadaqués, conjuntament amb l’Ajuntament de Cadaqués, condemnem rotundament aquests actes, que atempten contra un projecte nascut amb la voluntat de donar visibilitat als nostres artistes, fer valdre l’art a Cadaqués i apropar-lo a tothom a través de l’espai públic". A hores d'ara, l'associació ja està treballant per restaurar les obres afectades i recuperar-les tan aviat com sigui possible.

Una de les portetes artístiques d'Horacio Bezurnartea vandalitzada.

Una de les portetes artístiques d'Horacio Bezurnartea vandalitzada. / CREA Cadaqués

Tal com expliquen des de CREA Cadaqués, "el projecte Street Art Viu, que va néixer el maig de l'any 2024 cogestionat per CREA i l'Ajuntament de Cadaqués, és molt més que un conjunt d’obres. És una iniciativa col·lectiva que reivindica l’art com a part del paisatge i de la identitat de Cadaqués, i que valora el talent dels artistes que viuen, creen i mantenen un vincle amb el nostre poble". És per això que vandalitzar aquestes creacions posa en evidència "una manca de respecte envers els artistes, totes les persones que han fet possible aquest projecte i el conjunt de la comunitat".

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Mural de Jose Luis Scaffo a la Riera, també vandalitzat.

Mural de Jose Luis Scaffo a la Riera, també vandalitzat. / CREA Cadaqués

Per a CREA Cadaqués és, al mateix temps, "un atac a una iniciativa que neix de la voluntat de compartir l’art amb tothom, dignificar l’espai públic i reforçar la identitat cultural de Cadaqués". Es dona la circumstància que aquests murals han ajudat a transformar visiblement l'entorn i s'han convertit en un reclam tant turístic com cultural. És per aquest motiu que des de l'associació que fan una crida "al respecte pel patrimoni cultural, per l’espai públic i per totes aquelles iniciatives que contribueixen a fer de Cadaqués un poble viu, creatiu i compromès amb la cultura". Estan convençuts que "la cultura, l’art i l’espai públic són un bé comú" i que "protegir-los i cuidar-los és una responsabilitat compartida".

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Via: Empordà

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