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El celler Mas Llunes de Garriguella avança la verema a les vinyes

El propietari, Antoni Roig, assenyala que la collita d'enguany és la més primerenca mai registrada, tot i que el raïm es troba en un estat sanitari i analític perfecte

Treballadors de Mas Llunes, aquest dijous en el primer dia de verema.

Treballadors de Mas Llunes, aquest dijous en el primer dia de verema. / Mas Llunes

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Marc Testart

Garriguella

El canvi climàtic està avançant a marxes forçades el cicle de la vinya a la Denominació d'Origen Empordà i els cellers inscrits s'adapten als nous temps. La majoria de cellers calculen que començaran a mitjan mes d'agost a collir el raïm dels ceps, malgrat que ja n'hi ha que han començat la verema. "Aquesta és la verema més primerenca que hem tingut", explica, d'entrada, el màxim responsable del celler Mas Llunes de Garriguella, Antoni Roig. Han començat amb el moscat de gra petit, que tenen a la zona de Butarós i que és la base del vi Àuria del celler.

Aquest celler ha començat la verema aquest dijous, 6 d'agost, i Roig explica que "el raïm té un estat sanitari perfecte, els paràmetres analítics també i la producció és equilibrada. Hem de veure -afegia- com afectarà la qualitat dels vins d'aquesta anyada una maduració més accelerada del que estàvem habituats".

Els senglars tornen a fer danys importants a les vinyes. "Esperem que la climatologia ens sigui favorable a partir d'ara i que aquesta verema que tot just hem començat transcorri sense sobresalts", és el desig del productor garriguellenc.

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La verema de l'any passat, el 2025, a la DO Empordà va marcar el retorn a la normalitat productiva, amb una collita estimada de 8 milions de quilos de raïm sa i de gran qualitat, després de trencar amb anys de caiguda a causa de la sequera. La campanya va coincidir amb el 50è aniversari del Consell Regulador, celebrat amb actes especials a Capmany.

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