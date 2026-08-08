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L'alumnat de l'escola Salvador Dalí de Figueres començarà el curs en altres centres de la ciutat
Educació, l'Ajuntament i la direcció del centre adopten la mesura per precaució mentre s'estudia si la resta de l'escola presenta la mateixa patologia que va provocar l'esfondrament del gimnàs
Santi Coll
L'alumnat de l'escola Salvador Dalí de Figueres començarà el curs 2026-2027 en altres centres educatius de la ciutat. Així ho han comunicat l'Ajuntament de Figueres, el Departament d'Educació i Formació Professional i la direcció de l'escola en un comunicat conjunt que s'ha fet arribar a les famílies afectades. La reubicació serà provisional i es mantindrà mentre es duguin a terme les proves tècniques per determinar l'estat dels edificis després de l'esfondrament d'una part de la coberta del gimnàs, ocorregut el passat 30 de juliol al vespre.
La decisió suposa una nova mesura de precaució després de l'incident. Tot i que el gimnàs es troba en un edifici completament separat de la resta del complex escolar, les tres parts expliquen que han optat per actuar des de la "màxima prudència i prevenció" i consideren que les proves diagnòstiques i les eventuals actuacions que se'n puguin derivar impedeixen la convivència entre alumnes i tècnics durant aquest període. Els centres de Figueres que acolliran els escolars encara s'han de concretar.
L'esgotament dels materials, principal hipòtesi
Els primers informes dels tècnics de l'Ajuntament i del Departament d'Educació apunten que la causa de l'esfondrament seria "l'esgotament dels materials constructius". El col·lapse es va produir quan el centre no tenia activitat lectiva i no va provocar cap ferit. Els participants dels dos casals que en aquells moments utilitzaven les instal·lacions van ser traslladats a altres centres escolars.
La principal incògnita és ara determinar si aquesta mateixa patologia pot afectar algun altre edifici de l'escola Salvador Dalí. Amb aquest objectiu, s'han començat a efectuar proves diagnòstiques exhaustives que, segons les previsions, s'allargaran durant unes setmanes. Els resultats permetran determinar si cal fer obres i quin abast haurien de tenir.
La reubicació de l'alumnat respon, per tant, a un criteri de prudència i prevenció i no al fet que s'hagin detectat, de moment, problemes estructurals a la resta de l'escola. Les administracions remarquen davant les famílies que "davant la seguretat dels nens i nenes, no es pot córrer cap mena de risc" i volen descartar qualsevol afectació abans del retorn dels alumnes al complex educatiu.
Pendents dels centres d'acollida
L'Ajuntament, Educació i la direcció de l'escola reconeixen que la mesura excepcional comportarà alteracions en l'organització de moltes famílies i els demanen disculpes per les molèsties. Les tres parts asseguren que ja treballen per definir com es distribuirà l'alumnat entre els centres d'acollida de Figueres i com s'organitzarà el trasllat perquè l'inici del curs es pugui desenvolupar de manera ordenada.
Les famílies rebran els detalls de la reubicació quan estiguin tancats, igual que les conclusions dels informes tècnics. Ajuntament, Departament i escola es comprometen a mantenir "un canal de comunicació constant i transparent" amb la comunitat educativa mentre durin les comprovacions i fins que es pugui determinar en quines condicions es podrà recuperar l'activitat escolar al Salvador Dalí.
El comunicat conjunt, datat el 7 d'agost, està signat per l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef; el director dels Serveis Territorials d'Educació i Formació Professional, Miquel Marcè, i la directora de l'escola Salvador Dalí, Sandra Lodeiro. Les tres parts asseguren que treballen coordinadament per resoldre la situació i situen la seguretat dels alumnes, els docents i la resta de la comunitat educativa com a prioritat.
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