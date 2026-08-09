Una avaria elèctrica deixa sense llum diferents punts de Figueres
L'avaria elèctrica ha afectat principalment els sectors nord i centre de la ciutat
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Una avaria elèctrica a diferents punts de la ciutat ha deixat durant unes hores sense llum a alguns veïns de Figueres. Les zones més afectades han sigut el sector nord i centre de la població. Així ho ha avisat la Guàrdia Urbana del municipi als voltants de les dues del migdia.
Malgrat que Endesa ha donat per solucionada l'avaria poca estona després, prop de 200 veïns propers al C/Sant Joan Baptista han estat sense llum fins a les cinc de la tarda, per culpa d'una avaria del transformador que hi ha al mateix carrer.
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