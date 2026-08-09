Castelló d’Empúries obre el nou espai natural de l’Estany de la Vila
La inauguració, emmarcada en la Festa Major de Sant Llorenç, ha estat possible gràcies a la posada en funcionament del sistema d'aportació d'aigua regenerada procedent de l'estació depuradora d'Empuriabrava.
Aquest passat dissabte, en el marc dels actes de la Festa Major de Sant Llorenç, Castelló d’Empúries va inaugurar oficialment el nou espai natural de l’Estany de la Vila, situat a l’entorn dels horts del rec del Molí, al costat del nucli històric del municipi.
L’acte va comptar amb la presència de l’alcaldessa de Castelló d’Empúries, Anna Massot; del secretari de Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya, Jordi Sargatal; així com de regidors del municipi. La jornada es va iniciar amb un esmorzar popular i va continuar amb un recorregut per l’itinerari que envolta l’Estany de la Vila. Els assistents van poder descobrir els diferents espais que conformen aquest nou entorn natural, així com els punts de guaita i observació habilitats per contemplar la fauna i el paisatge.
L’obertura arriba després de la posada en funcionament del sistema d’aportació d’aigua regenerada procedent de l’estació depuradora d’Empuriabrava, que ha permès iniciar l’ompliment de la zona humida. L’aigua hi arriba a través d’una canonada de més d’un quilòmetre de longitud, d’acord amb els criteris establerts per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).
Amb una superfície de prop de nou hectàrees, l’Estany de la Vila busca recuperar un ecosistema característic dels Aiguamolls de l’Empordà i afavorir el retorn de la fauna i la flora pròpies de les zones humides. El nou espai incorpora diversos elements per a la conservació ambiental i l’ús públic, entre els quals hi ha una passera elevada, observatoris d’aus, illes de nidificació, una zona d’esbarjo i sistemes de regulació hídrica. L’objectiu és convertir-lo també en un espai de descoberta, educació i interpretació de la natura.
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