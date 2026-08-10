Desmantellen una plantació de marihuana amagada als boscos de Darnius amb més de mil plantes
Quatre homes d'entre 29 i 37 anys van ser detinguts pels Mossos d'Esquadra
Els Mossos d’Esquadra van detenir el passat 4 d’agost, a Darnius, quatre homes d’entre 29 i 37 anys com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues després de localitzar 1.003 plantes de marihuana en una zona boscosa. Els detinguts, que no tenien antecedents, van passar el 6 d’agost a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Figueres.
Durant l’operatiu, els investigadors van intervenir les plantes i 5.152 branques amb cabdells en procés d’assecament i uns 46 quilos de marihuana envasada.
La investigació es va iniciar a mitjans de juny, quan els agents de la unitat d’investigació de la comissaria de Figueres van tenir coneixement que al terme municipal de Darnius hi podria haver una plantació de marihuana de grans dimensions.
Durant les indagacions, i amb el suport de la unitat de drons, els investigadors van localitzar tres camps amb plantes de marihuana situats en una zona boscosa de difícil accés. En un dels espais, els responsables havien tallat arbres i desforestat part del bosc, a més de manipular el cabal d’una riera.
La investigació va culminar el 4 d’agost amb un dispositiu policial format per diversos efectius de l’ARRO i agents de seguretat ciutadana de les comissaries de Figueres i la Jonquera. L’objectiu era localitzar els responsables i desmantellar les plantacions detectades.
Desviaven aigua de la riera
En arribar a la zona, els agents van comprovar que els responsables havien construït diverses basses per desviar l’aigua de la riera i utilitzar-la per al reg de les plantes. També van localitzar quatre tendes de campanya instal·lades al costat d’un dels camps.
En advertir la presència policial, dos homes van sortir de dues de les tendes i van intentar fugir, però van ser interceptats pels agents. Pocs minuts després, els policies van localitzar dos homes més a l’interior de les altres dues tendes i els van identificar.
Els quatre homes van quedar detinguts com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública, en la modalitat de tràfic de drogues.
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