Mor ofegat un home de 83 anys a la platja Nova de Roses
Ja són 18 les víctimes a les platges catalanes des de l’inici de la campanya de bany, el 15 de juny
Un home de vuitanta-tres anys de nacionalitat francesa ha mort aquest dilluns al matí després d’ofegar-se mentre es banyava a la platja Nova de Roses, a l’Alt Empordà.
L’avís al telèfon d’emergències 112 s’ha rebut a un quart de dotze, quan s’ha alertat que hi havia una persona inconscient dins l’aigua. Els socorristes l’han tret de l’aigua i l’han traslladat fins a la sorra, on han iniciat les maniobres de reanimació per intentar salvar-li la vida.
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat quatre dotacions del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), però els professionals sanitaris no han pogut fer res per salvar la víctima. Els Mossos d’Esquadra han activat tres dotacions i també s’ha alertat Salvament Marítim i la Policia Local de Roses.
En el moment de l’incident, la platja disposava de servei de vigilància i bandera verda.
Amb aquesta víctima, ja són 18 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany.
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