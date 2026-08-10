Roses reconeixerà amb la distinció Dramca de Plata la trajectòria de l’arqueòleg Marcel Pujol
L'Ajuntament li entragarà la màxima distinció de la vila dissabte en un acte al Teatre Municipal per la seva dedicació a la recerca i divulgació del llegat històric i marítim de Roses.
La Dracma de Plata, màxima distinció que atorga l’Ajuntament de Roses, reconeixerà enguany la trajectòria de l’arqueòleg rosinc Marcel Pujol Hamelink, un dels principals especialistes vinculats a l’estudi i la divulgació del patrimoni històric i arqueològic del municipi.
El lliurament del guardó tindrà lloc aquest dissabte 15 d’agost, a les 12 hores, al Teatre Municipal de Roses, en el marc dels actes de la Festa Major. L’acte és obert al públic, tot i que cal obtenir invitació prèviament a través del web rosescultura.cat.
Amb aquesta distinció, el consistori vol posar en valor la destacada trajectòria professional de Pujol i la seva contribució al coneixement, la conservació i la divulgació del patrimoni de Roses. La seva activitat investigadora, desenvolupada al llarg de dècades, ha permès aprofundir en la història del municipi i del seu entorn, especialment en els àmbits de l’arqueologia medieval, el patrimoni marítim i la història pesquera.
Una trajectòria vinculada a Roses
Nascut a Dún Laoghaire, Irlanda, l’any 1965, Marcel Pujol és llicenciat en Història i Arqueologia per la Universitat Autònoma de Barcelona i es va especialitzar en arqueologia medieval a la Universitat de París I - La Sorbona. També ha completat la seva formació amb diversos postgraus i màsters relacionats amb la gestió del patrimoni històric i arqueològic, l’arxivística, la ceràmica medieval i postmedieval i l’arqueologia subaquàtica.
Des de jove ha participat en excavacions arqueològiques terrestres i subaquàtiques a Catalunya, Menorca, França i els Països Baixos. Actualment és professor d’arqueologia a l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya i imparteix docència en diversos postgraus i màsters universitaris, entre els quals el d’Arqueologia Nàutica i Subaquàtica de la Universitat de Barcelona.
Especialitzat en arqueologia naval medieval i moderna, Pujol ha estudiat una vintena de derelictes i diversos vaixells enfonsats al golf de Roses durant la Guerra Gran i la Guerra del Francès.
La seva recerca també s’ha centrat especialment en la història de Roses, amb estudis sobre la vila medieval, el monestir de Santa Maria, el patrimoni marítim i l’activitat pesquera. En els darrers anys, a més, ha participat en les excavacions de Montjoi, que han permès recuperar i estudiar les restes del jaciment del monestir visigòtic de Magrigul.
Autor de nombrosos estudis sobre el passat rosinc
Al llarg de la seva trajectòria, Marcel Pujol ha estat autor i coautor de nombroses publicacions sobre la història i el patrimoni de Roses. Entre aquestes hi ha La vila de Roses (segles XIV-XVI). Aproximació a l'urbanisme, la societat i l'economia a partir dels capbreus del monestir de Santa Maria de Roses (1304-1565), publicada el 1997; La pesca a Roses a l'Edat Moderna (1500-1840); El monestir de Santa Maria de Roses (2018); Llibre de la Cort de la Mar de Roses. Ordenacions, sentències i concòrdies sobre la pesca (segle XV) (2019), i El patrimoni subaquàtic a Roses (2022).
Aquest conjunt de treballs ha contribuït a ampliar el coneixement científic sobre el passat de Roses i, alhora, a apropar el patrimoni arqueològic i històric del municipi a la ciutadania.
Una distinció emblemàtica de la Festa Major
La Dracma de Plata és la màxima distinció de l’Ajuntament de Roses i el seu lliurament constitueix un dels actes més destacats de la Festa Major. El guardó reconeix anualment persones o entitats que han deixat una empremta significativa en la vida cultural, social, esportiva o científica de la vila.
En aquesta edició, la distinció posa l’accent en la recerca històrica i arqueològica i en la seva importància per preservar i divulgar la identitat i el patrimoni de Roses.
L’acte de lliurament se celebrarà dissabte 15 d’agost, a les 12 hores, al Teatre Municipal de Roses. L’assistència és oberta al públic, amb invitació prèvia.
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