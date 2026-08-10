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Traslladen en helicòpter al Trueta una persona ferida greu després d’un ofegament a Roses

La ràpida intervenció d'un socorrista ha permès iniciar la reanimació cardiopulmonar a la víctima abans de l'arribada dels professionals sanitaris a la platja

Un helicòpter medicalitzat del SEM en una imatge d'arxiu

Un helicòpter medicalitzat del SEM en una imatge d'arxiu / DdG

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Àfrica Benavente

Roses

Una persona ha resultat ferida greu aquest dilluns al matí després de patir un ofegament a la platja de Canyelles Petites, a Roses. L’emergència s’ha produït poc abans de dos quarts de deu del matí i ha obligat a activar un ampli dispositiu de salvament i assistència sanitària.

Quan els equips d’emergència han arribat a la zona, la víctima es trobava en una barca situada a tocar de la platja i un socorrista que era a la zona ja li estava practicant maniobres de reanimació cardiopulmonar (RCP). El professional ha intervingut en els primers moments de l’emergència i ha continuat l’assistència fins a l’arribada dels serveis sanitaris.

Fins a Canyelles Petites s’hi han desplaçat dues dotacions dels Bombers de la Generalitat, efectius de la Policia Local de Roses i diversos recursos del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), entre els quals una ambulància medicalitzada i una ambulància bàsica. S'ha desplaçat també fins al lloc dels fets un helicòpter medicalitzat del SEM, que ha aterrat a la mateixa platja per facilitar l’assistència i l’evacuació de la víctima.

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Finalment, la persona ha estat traslladada en helicòpter a l’Hospital Josep Trueta de Girona, on ha ingressat en estat greu.

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