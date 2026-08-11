Concentració "contra la catalanofòbia" davant de la comissaria de la Policia Nacional de la Jonquera
L'ANC i el diputat de Junts Isaac Padrós demanen "responsabilitats" tant al govern espanyol com al català pel seu cas
Un diputat de Junts denuncia un agent de la Policia Nacional per "humiliar-lo" per la seva ceguesa i parlar català
Una cinquantena de persones, convocades per l'ANC, s'han concentrat aquest dimarts durant prop d'una hora davant de la comissaria de la Policia Nacional de la Jonquera, en protesta per l'episodi "de catalanofòbia i abús policial" que va patir fa uns dies el diputat de Junts al Parlament, Isaac Padrós, quan va anar a renovar el DNI de la seva filla menor acompanyat de la seva parella. Padrós ha carregat contra el govern espanyol per "necessitar set agents per aconseguir la identificació d'un ciutadà invident". Des de l'ANC també han carregat contra un cas "que no es pot deixar passar" i han demanat "responsabilitats" tant al subdelegat del govern espanyol a Girona, Pere Parramon, com al president de la Generalitat, Salvador Illa.
Amb crits d'"independència" i "no ens faran callar" una cinquantena de persones han protestat pel que consideren que es tracta d'un "abús policial" i un cas "evident" de discriminació lingüística el que va patir el diputat invident de Junts al Parlament, Isaac Padrós, quan va anar a renovar el document d'identitat de la seva filla. Padrós ha reconegut que el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, el va trucar per interessar-se per la seva situació. El diputat de Junts, però, considera que la trucada va ser "per encàrrec d'algú que buscava proximitat i tranquil·litat".
Padrós, però, també ha lamentat que els Mossos d'Esquadra que es van presentar a la comissaria canviessin del català al castellà. "Quan això passa, en quina situació quedem nosaltres", ha etzibat.
A la concentració hi havia diversos representants polítics de Junts, entre les quals la presidenta del grup parlamentari de Junts, Mònica Sales, però també s'hi han acostat representants de la CUP com el diputat per Girona Dani Cornellà i d'ERC com Jordi Viñas.
Tot plegat amb simpatitzants i socis cridats per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) que han tallat el carrer Major, just al davant les dependències policials, vigilades pels Mossos d'Esquadra. El president de l'ANC, Josep Vila, ha carregat contra l'actitud dels agents i ha assenyalat que han volgut donar "tot el suport" a Padrós i "a totes aquelles persones que no denuncien situacions com aquesta".
Vila, però, ha reclamat "responsabilitats" tant al govern espanyol com al govern català. "Volem saber quines accions emprendran, davant d'uns fets tan greus. Tant al subdelegat del govern com al mateix president de la Generalitat, ja que la persona afectada és un parlamentari", ha reblat.
Procediment intern i dret garantit
Per la seva banda, la delegació del govern espanyol ha comunicat que ha iniciat un procediment intern per saber què va passar. Un procediment que ha de servir per recollir tota la informació i "determinar els fets amb totes les garanties". Ara bé, des de la delegació del govern espanyol a Catalunya assenyalen que en relació amb la llengua tenen una posició "clara". En aquest sentit, el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, remarca que a les comissaries i oficines de documentació de la Policia Nacional a Catalunya "es garanteix l’atenció en català".
Així, des de la subdelegació posen dades i recorden que de gener a juliol s'han fet 953.946 tràmits entre expedicions del DNI i el passaport i només s'han registrat cinc queixes de caràcter lingüístic, el que suposa un 0,00052% del total. Ara bé, des de la delegació del govern espanyol remarquen que "una eventual incidència s'ha d'investigar" i per això han obert el procediment.
Denúncia a la Fiscalia
Després de l'incident, Isaac Padrós va denunciar els fets a la Fiscalia de Girona. A l'escrit, relata que, el passat 29 de juliol al matí, els agents de la comissaria de la Jonquera van negar a la família l'exempció de la taxa d'expedició del DNI a la qual tenen dret com a família nombrosa, tot i ensenyar el títol acreditatiu d'aquesta condició.
Segons el diputat, l'agent denunciat hauria advertit que hi ha un cartell a l'entrada de les dependències que especifica que cal ensenyar el títol al principi del tràmit, al que Padrós va respondre que, per la seva ceguesa, "cap cartell no li resulta accessible". Així i tot, "l'agent va manifestar que no podia fer res i que haurien de pagar".
A continuació, segons el relat de Padrós, van "irrompre" set agents més, un dels quals va demanar en castellà al diputat si volia pagar la taxa. Ell va reiterar les explicacions anteriors en català, però el policia "va manifestar que no l'entenia". Padrós va demanar un traductor –"invocant els seus drets lingüístics"– que li va ser denegat perquè, segons els agents, "no n'hi havia".
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