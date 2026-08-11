Maltractament animal
Un gat mort i un altre amb paràlisi després de rebre trets amb balins a Sant Llorenç de la Muga
L’associació protectora de Sant Llorenç de la Muga denuncia els dos casos i reclama que els fets s’investiguin i que qualsevol persona amb informació ho comuniqui a les autoritats
Sònia Fuentes
L’associació protectora d’animals Cor de la Muga, de Sant Llorenç de la Muga, ha fet públics dos casos de gats que, segons explica l’entitat, haurien rebut trets amb balins al municipi. En un dels casos, l’animal va morir després de les lesions i, en l’altre, la gata ha quedat amb una paràlisi permanent.
Des de Cor de la Muga asseguren que fan pública la situació perquè els fets no quedin en silenci i reclamen que qualsevol possible cas sigui investigat. L’entitat també alerta que podria haver-hi altres animals ferits que no s’hagin arribat a detectar. Per la seva part, l’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga condemna els fets i assegura que col·laborarà amb tot allò que estigui a les seves mans perquè no es tornin a repetir.
En Tom no va superar les lesions
Segons relata Laia Mundet, membre de la junta de Cor de la Muga, "el primer cas és el d’en Tom, un gat que a principis d’abril va deixar de menjar. La seva família el va portar al veterinari perquè pensava que podia patir una de les infeccions recurrents de genives que havia tingut anteriorment. Com que no millorava, els veterinaris li van practicar una analítica i una radiografia. Va ser aleshores, segons l’associació, quan es va descobrir que l’animal tenia un balí allotjat al cos".
Cor de la Muga explica que, tot i els tractaments i l’atenció veterinària, en Tom va acabar sent eutanasiat el mes de maig a causa de les lesions. L’entitat assenyala també que aquella família ja havia viscut una situació semblant l’any 2015, quan un altre dels seus gats, l’Escamper, també hauria rebut un tret amb balins. En aquell cas, segons la protectora, l’animal es va poder recuperar.
La Bruna no tornarà a caminar
El segon cas que ha fet públic Cor de la Muga és el de la Bruna, una gata del municipi identificada amb microxip. Segons explica l’associació, va ser trobada estesa en un camí i traslladada ràpidament al veterinari.
Les proves veterinàries, segons relata l’entitat, van determinar que un balí havia lesionat la medul·la espinal de l’animal. La Bruna va sobreviure, però Cor de la Muga assegura que les conseqüències són permanents i que no tornarà a caminar. «Gràcies a la rapidesa amb què va ser atesa i a la feina dels professionals veterinaris, la Bruna ha pogut sobreviure. Però les conseqüències seran per sempre», relata Mundet.
Des de Cor de la Muga mostren especialment preocupació davant la possibilitat que aquests dos casos no siguin els únics. L’associació considera que hi podria haver altres animals que hagin rebut un tret sense que la lesió s’hagi arribat a detectar.
Ferides difícils de veure
La protectora alerta que les ferides provocades per un balí poden ser molt petites i que el punt d’entrada pot cicatritzar ràpidament. En animals amb molt pèl, a més, la lesió pot passar desapercebuda a simple vista.
Per aquest motiu, expliquen que en alguns casos una radiografia és l’única manera de detectar que l’animal ha rebut un tret. L’entitat recomana acudir al veterinari davant animals que presentin dolor inexplicable, dificultats per caminar o canvis sobtats de comportament.
Cor de la Muga insisteix que "no vol generar alarma ni assenyalar cap persona sense proves, però considera que els dos casos justifiquen fer pública la situació i reclamar que s’investiguin els fets". L’associació recorda també que disparar deliberadament contra un animal pot constituir un delicte de maltractament animal quan provoca lesions greus o permanents.
Des de l’entitat asseguren que continuaran denunciant qualsevol indici de maltractament i col·laborant amb les autoritats.
Crida als veïns
Cor de la Muga fa una crida a qualsevol persona que pugui disposar d’informació sobre aquests casos perquè la posi en coneixement de les autoritats.
L’associació reivindica també que Sant Llorenç de la Muga sigui un municipi on els animals de companyia i les colònies felines puguin viure sense por i demana que es respecti el benestar dels animals, siguin domèstics, de colònies controlades o que visquin al carrer. «La manera com un poble tracta els seus animals diu molt dels seus valors», defensa Cor de la Muga, que reclama més respecte i protecció per als animals del municipi.
Des de l’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga asseguren que són coneixedors dels fets des del mateix moment en què es van produir, ara fa uns mesos. «Per descomptat, condemnem aquests fets i pensem que són fets puntuals, ja que no ens consta que n’hagués passat cap cas anteriorment», assenyalen des del consistori.
L’Ajuntament també confirma que el propietari de l’animal ha interposat la corresponent denúncia i afirma que «col·laborarem amb tot allò que estigui a les nostres mans perquè això no es torni a repetir». Finalment, el consistori posa en valor la tasca que desenvolupa conjuntament amb l’Associació Cor de la Muga en favor del benestar dels gats del municipi: «Col·laborem conjuntament amb l’Associació Cor de la Muga pel benestar de tots els gats que tenim al municipi».
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Via: Empordà
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