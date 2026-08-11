La Guàrdia Civil intervé més de 86 quilos de drogues sintètiques a la Jonquera
L’operació ha permès decomissar més de 33 quilos de metamfetamina i 153.646 pastilles i detenir dos homes, que han ingressat a presó provisional
La Guàrdia Civil ha intervingut 86 quilos de drogues sintètiques en un operatiu a la Jonquera i ha detingut dos homes, de 42 i 26 anys, com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues. Els dos detinguts són de nacionalitat espanyola i, després de passar a disposició judicial, han ingressat a presó provisional.
Segons la Guàrdia Civil, la intervenció representa un cop al tràfic de drogues sintètiques i ha evitat que una quantitat important d’aquestes substàncies arribés al mercat il·lícit.
L’actuació es va produir el passat 4 d’agost, quan agents de la Guàrdia Civil van interceptar un turisme ocupat per dues persones a la carretera N-II, al terme municipal de la Jonquera. Durant la inspecció del vehicle, els agents van localitzar un important carregament de substàncies estupefaents.
En concret, es van trobar sis bosses amb substància cristal·lina, amb un pes total de 30 quilos; una altra bossa amb 3 quilos de substància cristal·lina en pols, i 30 bosses que contenien 153.646 pastilles, amb un pes conjunt de 52 quilos.
Les proves de detecció efectuades sobre les substàncies van donar resultat positiu a amfetamines i metamfetamines, tot i que l’anàlisi pericial definitiva encara està pendent.
El cas està en mans del Jutjat d’Instrucció de Guàrdia de Figueres, que ha decretat l’ingrés en presó provisional dels dos detinguts.
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