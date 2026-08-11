L’Equip d'Atenció Primària de Bàscara geolocalitza domicilis rurals per agilitzar l’atenció sanitària
La iniciativa, que ja beneficia una desena d'usuaris, utilitza Google Maps per registrar la ubicació exacta dels habitatges dispersos
L'Equip d'Atenció Primària (EAP) de Bàscara impulsa un projecte de geolocalització de domicilis que permet identificar amb precisió l'accés a habitatges situats en zones rurals disperses, especialment masies i masos aïllats on les adreces sovint són insuficients per garantir una localització ràpida i exacta. Aquesta informació es pot consultar directament des de l’Estació Clínica d’Atenció Primària (ECAP), el sistema d’història clínica informatitzada dels centres d’atenció primària de Catalunya, i contribueix a reduir el temps de localització dels domicilis, millorar la seguretat dels professionals durant els desplaçaments i agilitzar la resposta en situacions d’urgència.
Una desena d’usuaris de l’EAP Bàscara —adscrit a l’Institut Català de la Salut (ICS) a Girona— ja es beneficien de la iniciativa des que es va posar en marxa l’any 2022 en constatar que alguns pacients inclosos en el Programa d'Atenció Domiciliària (ATDOM) resideixen en habitatges allunyats dels nuclis urbans, sovint sense una adreça que permeti una localització convencional. Una situació que pot comportar dificultats per arribar al domicili, pèrdua de temps assistencial i, en alguns casos, un increment dels riscos associats als desplaçaments dels professionals o una demora en situacions urgents.
Per donar resposta a aquesta realitat, els professionals de l’EAP Bàscara aprofiten les visites domiciliàries per registrar el punt exacte d'accés a l'habitatge mitjançant l’aplicació Google Maps. Un cop validada, per un professional de la Unitat d’Atenció a la Ciutadania que coordina el projecte, la informació s'incorpora a l'ECAP perquè sigui accessible per a tots els membres de l'equip assistencial. D'aquesta manera, es passa de les indicacions verbals o les descripcions subjectives a una referència geogràfica precisa que facilita l'arribada al domicili.
Codis QR per facilitar l’accés
Inicialment, la geolocalització s'incorporava a la fitxa del pacient mitjançant un enllaç directe a Google Maps. Posteriorment, el projecte ha evolucionat amb la generació de codis QR que permeten obrir la ubicació de forma immediata des d'un dispositiu mòbil, simplificant encara més l'accés a la informació i la navegació. Aquesta millora també obre la porta a una major interconnexió amb altres dispositius i serveis assistencials que intervenen en l'atenció al pacient.
Entre els principals resultats del projecte destaquen una major precisió en la localització dels domicilis, una millor coordinació entre professionals i una resposta assistencial més eficient, especialment en les visites urgents. La iniciativa contribueix, en definitiva, a garantir una atenció de qualitat independentment del lloc de residència de les persones i a reforçar l’equitat en l’accés als serveis sanitaris.
L'EAP Bàscara valora la iniciativa com una solució senzilla, sostenible i basada en eines ja disponibles, però amb un impacte potencial molt rellevant. Per aquest motiu, es planteja com un model reproduïble en altres equips d'atenció primària que treballen en territoris amb una dispersió poblacional similar, tant a les comarques gironines com a altres zones rurals del país
Iniciativa guardonada
La iniciativa posa en valor la capacitat de l'atenció primària per adaptar-se a les característiques específiques del territori i donar resposta a necessitats detectades en la pràctica assistencial diària. En aquest context, l’EAP Bàscara va ser distingida per la implantació del seu sistema de geolocalització durant la 14a Jornada Científica organitzada per la Fundació Salut Empordà, un espai consolidat per a la difusió de la recerca i la innovació en l’àmbit sanitari de l’Alt Empordà.
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