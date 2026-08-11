La sortida de la via d'un turisme a Vilajuïga deixa dos ferits lleus
Els ocupants han estat traslladats a l'Hospital de Figueres en estat menys greu després de l'accident a la carretera N-260
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Àfrica Benavente
Vilajuïga
Dues persones han resultat ferides aquest dimarts al matí en sortir de la via amb el turisme amb què circulaven per l'N-260, a l’altura de Vilajuïga. L’avís s’ha rebut pocs minuts després de les 5 de la matinada.
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat dues dotacions dels Bombers de la Generalitat, que han treballat per assegurar el vehicle i desconnectar-ne la bateria.
El Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) hi ha mobilitzat dues ambulàncies, que han atès i traslladat els dos ocupants, en estat menys greu, a l’Hospital de Figueres.
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