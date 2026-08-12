Detecten un accés no autoritzat a documentació del centre penitenciari de Puig de les Basses
Justícia ha activat mesures de seguretat i ha corregit l'accés indegut a informació del centre de Figueres
Interns del centre penitenciari de Figueres, ja identificats, haurien accedit sense autorització a documentació allotjada en unitats de xarxa. Les primeres informacions del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica indiquen que l’incident no ha afectat sistemes d’informació penitenciaris crítics ni ha alterat el funcionament dels serveis del centre.
L’accés no autoritzat s’ha detectat al Centre Penitenciari de Puig de les Basses, a Figueres. Un cop identificada la incidència, els responsables del centre han activat de manera immediata les mesures de seguretat corresponents i han corregit l’accés indegut.
El cas ha activat ara una investigació tècnica i administrativa per determinar l’abast dels fets i si s’han produït afectacions sobre la informació emmagatzemada. El Departament de Justícia ha contactat amb l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, que està duent a terme una anàlisi exhaustiva per aclarir com es va produir l’accés i determinar-ne les possibles conseqüències. Segons Justícia, «no s'ha produït cap accés a sistemes d'informació penitenciaris crítics» i l’incident tampoc ha compromès el funcionament dels serveis del centre figuerenc.
Paral·lelament, els centres penitenciaris catalans estan reforçant les mesures de seguretat per prevenir episodis similars i garantir la protecció dels sistemes i de la informació.
Denúncia al Jutjat de Guàrdia de Figueres
El Departament ha posat els fets en coneixement del Jutjat de Guàrdia de Figueres i també ha notificat l’incident a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
La investigació haurà de determinar ara exactament com es va produir l’accés i quina és, si n’hi ha, l’afectació derivada de l’incident.
Reunió amb els sindicats penitenciaris
En paral·lel a les actuacions de seguretat, el director general d’Afers Penitenciaris, Domingo Estepa, s’ha reunit aquest matí amb representants de les organitzacions sindicals representatives de l’àmbit penitenciari.
Durant la trobada, el Departament els ha informat de l’incident registrat al Puig de les Basses i de les mesures adoptades arran de la detecció de l’accés no autoritzat.
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