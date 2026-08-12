El Museu d’Història Medieval de Castelló d’Empúries cataloga el fons lapidari municipal
Especialistes en Història de l’Art i arquitectura documenten pedres, làpides i fragments arquitectònics per determinar-ne la cronologia, procedència i funció original
El Museu d’Història Medieval de la Cúria-Presó, edifici del segle XIV, continua els treballs d’inventari, estudi i catalogació del fons històric, artístic i patrimonial de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries. El projecte, impulsat pel Departament de Patrimoni Històric de l’Àrea de Cultura i Festes, té com a objectiu actualitzar i completar els inventaris existents i, alhora, classificar tots els elements patrimonials i culturals conservats en el fons municipal.
El conjunt està format per un important nombre de pedres i béns mobles de cronologies i tipologies diverses, entre els quals destaquen especialment les peces d’època medieval i moderna.
Durant els darrers dies, els treballs s’han centrat en la catalogació i documentació d’una part del fons lapidari municipal, una col·lecció notable d’objectes i elements arquitectònics de diferents procedències que es conserva al dipòsit arqueològic municipal, ubicat al Convent de Sant Agustí.
La col·lecció inclou pedres, làpides i fragments arquitectònics finament treballats i motllurats, molts dels quals procedeixen originàriament d’alguns dels edificis més significatius que han format part de la història de la vila comtal. Entre aquests hi ha diversos convents religiosos d’època medieval i moderna, així com palaus comtals i antigues cases senyorials de Castelló d’Empúries.
Les tasques de catalogació i documentació van a càrrec de Miquel Àngel Fumanal, doctor en Història de l’Art per la Universitat de Barcelona, i d’Andreu Reixach, arquitecte col·legiat i format a la Universitat de Girona. Els especialistes analitzen les peces per determinar-ne la cronologia, la procedència, la funció original i les seves característiques artístiques i arquitectòniques.
Digitalització
A més, enguany està prevista la digitalització d’una selecció del fons lapidari municipal mitjançant tècniques de fotogrametria. Aquest procés permetrà obtenir models tridimensionals i reconstruccions virtuals dels béns mobles més destacats i singulars de la col·lecció, facilitant-ne tant l’estudi científic com la conservació i la futura difusió entre la ciutadania.
Amb aquest projecte, l’Ajuntament de Castelló d’Empúries remarca que fa un nou pas en la preservació i el coneixement del seu patrimoni històric, posant en valor uns materials que constitueixen un testimoni excepcional de l’evolució arquitectònica, artística i social de la vila al llarg dels segles.
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