La CUP demana explicacions a Masquef per una publicació sobre migrants a Figueres
Els cupaires sostenen que l'alcalde va difondre a les xarxes una informació sense contrastar sobre un hotel de la ciutat i li retreuen un discurs estigmatitzador
La CUP de Figueres ha demanat explicacions públiques a l'alcalde, Jordi Masquef, per una publicació a les xarxes socials relacionada amb una informació que apuntava que un hotel de la ciutat s'havia ofert per acollir migrants procedents de la crisi migratòria de Ceuta. La formació sosté que Masquef va reaccionar contra la immigració "tot i sabent que la notícia no era certa".
El regidor de la CUP Xavier Colomer assegura que va preguntar a Masquef i al govern municipal si havien contrastat la informació publicada pel portal digital Girtona Notícies, però afirma que no ha obtingut resposta. Segons Colomer, això "evidencia que no van contrastar la informació ni tampoc els interessava". La CUP explica que durant la darrera setmana ha consultat entitats, organismes i professionals coneixedors del sistema d'acollida de l'Estat i assegura que cap dona validesa a la informació publicada inicialment.
"Immigrants il·legals"
La formació considera que Masquef va actuar coneixent que la informació era inventada i que la va aprofitar "per seguir estigmatitzant la població migrant i alhora generar pors i incerteses a la ciutadania figuerenca". La CUP també es mostra sorpresa que l'alcalde parlés d'"immigrants il·legals", ja que sosté que coneix de primera mà la situació de les persones allotjades a l'hotel Travé i que "en cap cas, es tracta d'immigrants il·legals ni de menors no acompanyats".
Per tot plegat, la CUP reclama que Jordi Masquef doni explicacions públiques i expliqui els criteris amb què dona per bona informació que, segons el partit, no ha estat contrastada. El regidor cupaire remarca que és "la segona vegada que Masquef assenyala públicament el mateix hotel" i adverteix de la gravetat que considera que pot tenir aquesta exposició pública de l'establiment.
Colomer defensa que el debat sobre política migratòria s'ha de fer "des del rigor i amb honestedat, però mai des del populisme i la deshumanització per aconseguir vots a partir de la manipulació".
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