El PSC reclama explicacions a Masquef per la seva actuació davant la possible arribada de migrants a l’Hotel Travé
La CUP l’acusa d’haver difós informació sense contrastar i d’alimentar un discurs estigmatitzador contra aquest col·lectiu
El PSC de Figueres ha carregat contra l’alcalde, Jordi Masquef, per la seva actuació davant la situació de l’Hotel Travé i li reclama més transparència sobre les actuacions que ha dut a terme l’Ajuntament en relació amb l’establiment. Les crítiques se sumen a les de la CUP, que acusa el batlle d’haver difós informació sense contrastar sobre la possible arribada de migrants i d’alimentar un discurs estigmatitzador contra aquest col·lectiu.
Els socialistes consideren que les declaracions de Masquef han estat «inadequades i poc responsables» i li retreuen que opti per la confrontació en comptes d’abordar la qüestió i buscar solucions. El grup municipal considera legítim que el consistori exigeixi el compliment de la normativa a qualsevol establiment, però reclama conèixer «amb quins criteris s’actua, quins incompliments s’han detectat i quines actuacions s’han dut a terme fins ara». El PSC sosté que la ciutadania té dret a saber quines mesures ha pres el govern municipal i si s’apliquen els mateixos criteris a tots els establiments de Figueres.
«Incrementar la tensió»
Els socialistes consideren especialment desafortunada la manera com Masquef ha abordat un debat social vinculat a la possible acollida de migrants a l’Hotel Travé. «Un alcalde ha de contribuir a preservar la convivència i a trobar solucions, no a incrementar la tensió», afirmen.
El PSC també qualifica d’«inquietant, irresponsable i oportunista» aprofitar, segons sosté, «el drama humanitari» que s’està vivint a Ceuta sense que encara se sàpiga què passarà en el futur. La formació emmarca aquesta actitud en una manera de fer que assegura que s’ha repetit en altres conflictes de la ciutat i acusa el govern de posar «la diana damunt els més vulnerables».
Per això, reclama a l’executiu municipal «menys negació, menys confrontació i més capacitat per dialogar i trobar solucions als conflictes de la ciutat».
La CUP qüestiona la informació
La CUP de Figueres també ha qüestionat l’actuació de Masquef arran d’una publicació a les xarxes socials sobre una informació que apuntava que un hotel de la ciutat s’havia ofert per acollir migrants procedents de Ceuta. Els cupaires sostenen que el batlle va reaccionar contra la immigració a partir d’una informació que no havia estat contrastada.
El regidor de la CUP Xavier Colomer assegura que va preguntar al govern municipal si havia comprovat la informació publicada pel portal digital Girona Notícies, però afirma que no ha obtingut resposta. Segons Colomer, això «evidencia que no van contrastar la informació ni tampoc els interessava». La formació explica que durant la darrera setmana ha consultat entitats, organismes i professionals coneixedors del sistema d’acollida de l’Estat i assegura que cap dona validesa a la informació publicada inicialment.
Crítiques pel terme «immigrants il·legals»
La CUP també critica que Masquef parlés d’«immigrants il·legals». Segons la formació, l’alcalde coneix la situació de les persones allotjades a l’Hotel Travé i «en cap cas» es tracta d’immigrants en situació irregular ni de menors no acompanyats.
Els cupaires acusen el batlle d’aprofitar aquesta qüestió per «seguir estigmatitzant la població migrant» i generar «pors i incerteses» entre els veïns. Colomer remarca, a més, que és «la segona vegada que Masquef assenyala públicament el mateix hotel» i alerta de les conseqüències que pot tenir aquesta exposició de l’establiment.
El regidor defensa que el debat sobre política migratòria s’ha de fer «des del rigor i amb honestedat, però mai des del populisme i la deshumanització per aconseguir vots a partir de la manipulació».
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