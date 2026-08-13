Detenen una dona com a presumpta autora d’un incendi forestal a Llançà
El foc va començar molt a prop d’un indret on estava acampant la detinguda, una dona de 56 anys
Els Mossos d’Esquadra han detingut una dona de 56 anys com a presumpta autora d’un incendi forestal que el 2 d’agost va cremar uns 1.200 metres quadrats de zona boscosa a Cap Ras, a Llançà. La investigació, feta conjuntament amb els Agents Rurals, apunta que el foc s’hauria originat per una imprudència mentre es cuinava en terreny forestal.
L’incendi es va declarar cap a un quart de cinc de la tarda i va mobilitzar els serveis d’emergències. Quan els Mossos i els Agents Rurals van arribar a la zona, van comprovar que el foc havia començat molt a prop d’un indret on hi havia una dona acampada.
Els dos cossos van iniciar una investigació per determinar l’origen de les flames. Les primeres indagacions van concloure que l’incendi s’hauria produït de manera accidental a causa de l’ús de foc per coure menjar en una zona forestal.
Els Bombers de la Generalitat van aconseguir extingir l’incendi unes hores després. En total, les flames van afectar una superfície d’uns 1.200 metres quadrats.
Posteriorment, efectius dels Agents Rurals de l’Àrea Bàsica de l’Alt Empordà van inspeccionar i validar l’àrea d’inici del foc, on van trobar diversos indicis relacionats amb el seu origen. L’anàlisi d’aquests elements va permetre a la Unitat d’Investigació dels Mossos de la comissaria de Figueres identificar una dona com a possible responsable.
Els agents la van localitzar l’11 d’agost a la Jonquera i la van detenir com a presumpta autora d’un delicte d’incendi forestal. La dona, que tenia antecedents per altres fets, va passar l’endemà a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Figueres.
Mossos d’Esquadra i Agents Rurals recorden que entre el 15 de març i el 15 d’octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals sense autorització expressa, independentment de la finalitat.
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