L’Hospital de Figueres activa un circuit de diagnòstic ràpid per a 11 tipus de càncer
El nou programa vol reduir el temps entre la sospita clínica, la confirmació del diagnòstic i l’inici del tractament
L’Hospital de Figueres ha posat en marxa el programa de diagnòstic ràpid de càncer (DRC), un circuit preferent que permet agilitzar l’atenció de les persones amb sospita d’11 tipus de tumors: mama, pulmó, gastroesofàgic, pàncrees, colorectal, ronyó, bufeta urinària, ovari, cos i coll d’úter, pròstata i pell/melanoma.
El programa, impulsat pel Servei Català de la Salut en el marc del Pla Director d’Oncologia, té com a objectiu facilitar un accés més ràpid a les proves diagnòstiques i al tractament. El model estableix com a referència que el procés es pugui completar en un període no superior als 30 dies, tot i que determinades circumstàncies clíniques o personals poden allargar aquest termini.
A l’Hospital de Figueres, el circuit es va implantar el desembre de 2025. Fins al juny de 2026, els professionals que hi participen havien registrat i tancat 222 casos dels 346 casos de sospita rebuts. Els tumors amb més prevalença al centre són els de mama i colorectal, mentre que el de pell/melanoma és el que presenta menys incidència.
Un circuit preferent davant la sospita de càncer
El procés es pot activar des de l’Atenció Primària i Comunitària, les Consultes Externes de l’Hospital de Figueres, l’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) o el Servei d’Urgències. Quan un professional detecta una possible sospita de càncer, activa la sol·licitud perquè la persona entri al programa, que arriba directament a la gestora de casos de l’hospital.
Una vegada iniciat el circuit, la valoració i la primera prova diagnòstica urgent o preferent s’han de realitzar en un màxim de dues setmanes, incloent-hi el resultat i l’informe corresponent. Si la sospita es confirma, es continua amb les proves necessàries i s’inicia el tractament; si es descarta, la persona retorna a l’Atenció Primària per continuar estudiant els símptomes.
Per fer possible el nou model, la Fundació Salut Empordà ha reorganitzat el funcionament intern de l’hospital i ha creat un equip específic format per una gestora de casos oncològics i dues infermeres de suport assistencial clínic. El programa també compta amb un metge o metgessa referent de cadascuna de les 11 especialitats implicades.
De cinc a onze localitzacions tumorals
Una de les principals novetats del programa és l’ampliació de cinc a onze les localitzacions tumorals incloses en el circuit per a casos amb signes i símptomes d’alt risc. El programa es va posar en marxa a Catalunya l’any 2005 per als càncers colorectal, de mama i de pulmó, i el 2007 es va ampliar als de bufeta urinària i pròstata.
Amb la nova normativa s’hi incorporen sis noves localitzacions, una ampliació que permet donar resposta a més sospites clíniques i reforçar l’equitat territorial en l’accés al diagnòstic.
- Eclipsi solar a Girona, en directe: última hora del fenomen astronòmic del 12 d'agost
- Canvi important per als motoristes: a partir de l’octubre, l’armilla reflectant serà obligatòria
- Un jove queda ferit greu en colpejar-se contra les roques mentre saltava al mar en una platja de Palamós
- Un restaurant de Sant Feliu de Guíxols reconegut com a un dels dos més sostenibles de la costa catalana
- Aquests són els millors miradors i poblacions des d'on veure l'eclipsi a les comarques gironines
- Girona: el nou parc inclusiu tindrà 192 arbres i 490 arbustos nous
- Necrològiques del 12 d'agost de 2026
- Una pretemporada infumable