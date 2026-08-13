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L’Hospital de Figueres activa un circuit de diagnòstic ràpid per a 11 tipus de càncer

El nou programa vol reduir el temps entre la sospita clínica, la confirmació del diagnòstic i l’inici del tractament

L'equip de professionals del programa de detecció ràpida de càncer.

L'equip de professionals del programa de detecció ràpida de càncer. / Hospital de Figueres

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Redacció

Redacció

Figueres

L’Hospital de Figueres ha posat en marxa el programa de diagnòstic ràpid de càncer (DRC), un circuit preferent que permet agilitzar l’atenció de les persones amb sospita d’11 tipus de tumors: mama, pulmó, gastroesofàgic, pàncrees, colorectal, ronyó, bufeta urinària, ovari, cos i coll d’úter, pròstata i pell/melanoma.

El programa, impulsat pel Servei Català de la Salut en el marc del Pla Director d’Oncologia, té com a objectiu facilitar un accés més ràpid a les proves diagnòstiques i al tractament. El model estableix com a referència que el procés es pugui completar en un període no superior als 30 dies, tot i que determinades circumstàncies clíniques o personals poden allargar aquest termini.

A l’Hospital de Figueres, el circuit es va implantar el desembre de 2025. Fins al juny de 2026, els professionals que hi participen havien registrat i tancat 222 casos dels 346 casos de sospita rebuts. Els tumors amb més prevalença al centre són els de mama i colorectal, mentre que el de pell/melanoma és el que presenta menys incidència.

Un circuit preferent davant la sospita de càncer

El procés es pot activar des de l’Atenció Primària i Comunitària, les Consultes Externes de l’Hospital de Figueres, l’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) o el Servei d’Urgències. Quan un professional detecta una possible sospita de càncer, activa la sol·licitud perquè la persona entri al programa, que arriba directament a la gestora de casos de l’hospital.

Una vegada iniciat el circuit, la valoració i la primera prova diagnòstica urgent o preferent s’han de realitzar en un màxim de dues setmanes, incloent-hi el resultat i l’informe corresponent. Si la sospita es confirma, es continua amb les proves necessàries i s’inicia el tractament; si es descarta, la persona retorna a l’Atenció Primària per continuar estudiant els símptomes.

Per fer possible el nou model, la Fundació Salut Empordà ha reorganitzat el funcionament intern de l’hospital i ha creat un equip específic format per una gestora de casos oncològics i dues infermeres de suport assistencial clínic. El programa també compta amb un metge o metgessa referent de cadascuna de les 11 especialitats implicades.

De cinc a onze localitzacions tumorals

Una de les principals novetats del programa és l’ampliació de cinc a onze les localitzacions tumorals incloses en el circuit per a casos amb signes i símptomes d’alt risc. El programa es va posar en marxa a Catalunya l’any 2005 per als càncers colorectal, de mama i de pulmó, i el 2007 es va ampliar als de bufeta urinària i pròstata.

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Amb la nova normativa s’hi incorporen sis noves localitzacions, una ampliació que permet donar resposta a més sospites clíniques i reforçar l’equitat territorial en l’accés al diagnòstic.

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