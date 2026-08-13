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Roses compta amb cinc nous capgrossos creats per famílies que s'incorporen a la Festa Major

Els nous personatges, que es batejaran dissabte, busquen fomentar la participació familiar i transmetre la cultura popular a les noves generacions

Els nous capgrossos de Roses

Els nous capgrossos de Roses

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Capgrossos Roses/cargol /

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Redacció

Redacció

Roses

Roses compta amb cinc nous capgrossos que passaran a formar part de l’imaginari festiu del municipi. El far, la gamba, el cargol de mar, el cep i el senglar són els cinc personatges creats per diverses famílies de Roses en el marc del Pla Educatiu d’Entorn.

El projecte, impulsat pel departament d’Ensenyament de l’Ajuntament de Roses, ha inclòs tres tallers familiars durant el mes de juliol, amb la col·laboració de la Colla Gegantera de Roses i les AFA de les escoles. Les sessions han permès decidir els personatges, dissenyar-los, modelar-los i, finalment, pintar-los.

En total, hi han participat 14 famílies i 21 nens i nenes, que s’han implicat directament en la creació dels capgrossos. L’activitat ha volgut fomentar la participació de les famílies en la vida cultural i festiva i transmetre la cultura popular a les noves generacions.

Els cinc elements escollits també representen aspectes vinculats al territori, el patrimoni i l’entorn de Roses.

Estrena durant la Festa Major

Els nous capgrossos es batejaran dissabte 15 d’agost, a partir de les 18 h, durant la XXX Trobada Gegantera. L’acte començarà a la Ciutadella de Roses i acabarà a la plaça de les Botxes.

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Els mateixos infants i famílies que han participat en la seva creació seran els encarregats de portar els capgrossos durant la cercavila, en una estrena que els permetrà compartir el resultat del projecte amb tota la ciutadania.

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