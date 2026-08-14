CSIF veu "greu" l'accés a arxius per part d'interns del Puig de les Basses i reclama una anàlisi exhaustiva de l'abast
El sindicat alerta que l'afectació podria ser "molt superior" i haver posat en risc dades sensibles
CSIF Presons considera "greu" l'accés no autoritzat a documentació compartida en unitats de xarxa fet per interns a la presó del Puig de les Basses de Figueres i reclama una investigació exhaustiva per determinar-ne l'abast real. El sindicat sosté que, segons les informacions de què disposa, els interns podrien haver tingut accés a dades sensibles i a informació més enllà de l'àmbit penitenciari, uns extrems que demana que s'aclareixin amb les investigacions obertes. CSIF també vol saber si hi havia vulnerabilitats advertides prèviament i quines mesures es van adoptar. El Departament de Justícia va informar dimecres que els interns no van entrar als sistemes d'informació penitenciaris crítics.
En un comunicat, CSIF Presons reclama que les investigacions obertes determinin amb exactitud fins on va arribar l'accés no autoritzat detectat al centre penitenciari del Puig de les Basses. El sindicat considera que es tracta d'un incident "greu" sospita que l'afectació podria ser superior a la comunicada inicialment pel Departament de Justícia. Tot i això, remarca que aquests extrems són, precisament, els que cal confirmar amb les anàlisis tècniques i la investigació judicial.
Justícia va informar dimecres que uns interns del centre, que ja estan identificats, havien accedit sense autorització a documentació compartida ubicada en unitats de xarxa. El Departament va assegurar que, segons les primeres informacions, no havien entrat en sistemes d'informació penitenciaris crítics i que l'incident tampoc havia compromès el funcionament dels serveis de la presó.
CSIF sosté, però, que cal investigar si l'accés va anar més enllà. Segons el sindicat, els interns podrien haver tingut al seu abast documentació relacionada amb el funcionament dels centres penitenciaris, entre la qual llistats de personal, comandaments i equips directius, protocols de seguretat, planells, normativa, ordres i formularis modificables. També apunta que podrien haver pogut consultar comptes de peculi o manipular el servei telefònic del centre.
El sindicat també afirma que les informacions de què disposa apunten que l'accés podria no haver quedat restringit a l'àmbit penitenciari. CSIF assenyala la possibilitat que s'hagués pogut visualitzar o descarregar informació vinculada a altres àmbits de la Generalitat, entre la qual dades sanitàries, documentació judicial o informació d'altres organismes vinculats a l'administració. Per això, el sindicat insta a determinar "amb exactitud" quins sistemes van quedar exposats, quines dades van poder ser accessibles i durant quant de temps.
Possibles avisos previs
Una de les qüestions que CSIF considera que també s'ha d'aclarir és si l'administració havia rebut avisos previs sobre possibles mancances de seguretat. El sindicat assegura que un dels interns implicats "havia informat prèviament de l'existència d'una vulnerabilitat" en el sistema utilitzat per Justícia.
CSIF també afirma que un treballador que va participar en la implementació del projecte En Viu Digital hauria elaborat un informe advertint de mancances de seguretat. Davant d'això, el sindicat pregunta "què va fer l'Administració per comprovar-la, corregir-la i garantir la seguretat del sistema". CSIF precisa que no vol "anticipar les conclusions de la investigació tècnica o judicial", però considera que cal aclarir si aquests avisos van existir i, en cas afirmatiu, quina resposta hi va donar la Generalitat.
CSIF també reclama que els representants dels treballadors rebin informació a mesura que avancin les investigacions. "No considerem suficient una informació inicial", afirma. El sindicat demana conèixer les conclusions de l'anàlisi de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya i l'evolució de les actuacions judicials i de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. També vol saber quines vulnerabilitats es detecten i quines mesures correctores s'acaben adoptant.
Pel que fa a les responsabilitats, CSIF insisteix que s'ha d'esperar al resultat de les investigacions. En cas que acreditin "negligències, errors, incompliments contractuals, deficiències en els sistemes de seguretat o manca de diligència en la protecció de les dades", el sindicat reclama que es depurin les responsabilitats que corresponguin. "Cal determinar per què aquesta vulnerabilitat va existir, per què no va ser detectada abans i si els mecanismes de seguretat de què disposava l'administració eren realment suficients", sosté.
CSIF sí que valora positivament la resposta dels professionals del centre penitenciari un cop es va detectar l'incident. Al comunicat, el sindicat reconeix la tasca dels funcionaris, comandaments i responsables que van "detectar, destapar i investigar" els fets i destaca "la rapidesa" amb què la direcció del centre i la Direcció General van adoptar mesures.
Justícia va informar dimecres que van ser els responsables del mateix centre els qui van detectar l'accés indegut i que això va permetre activar immediatament les mesures de seguretat. El Departament ha obert una investigació, ha denunciat els fets davant del jutjat de guàrdia de Figueres i els ha notificat a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya està fent una anàlisi tècnica per determinar com es va produir l'accés i quines afectacions se'n poden haver derivat.
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