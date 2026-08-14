Endesa inverteix 650.000 euros per reforçar i modernitzar la xarxa elèctrica de Portbou
Es crea una anella elèctrica subterrània de 25 kV per reduir els temps de reposició i evitar interrupcions del servei
Endesa està executant una actuació de reforma i millora tecnològica de la xarxa elèctrica de Portbou amb una inversió de 650.000 euros, íntegrament assumida per la companyia. Els treballs tenen com a objectiu reforçar les infraestructures i millorar la qualitat i la continuïtat del subministrament elèctric als prop de 1.400 clients del municipi de l’Alt Empordà.
Una de les principals actuacions és la instal·lació d’una nova línia subterrània de mitjana tensió de 25 kV, amb una longitud aproximada de 650 metres. La línia discorre des de la zona de la depuradora, entra al recinte d’Adif i arriba fins al nucli urbà, on permetrà connectar diversos centres de transformació que fins ara funcionaven de manera aïllada.
Aquesta nova infraestructura permet crear una anella elèctrica, de manera que, davant d’una eventual incidència, el subministrament als clients afectats es pugui restablir mitjançant vies alternatives. Això permet reduir els temps de reposició i, en determinades actuacions de manteniment programades, evitar interrupcions del servei. Quan els treballs estiguin completats, aproximadament el 80% del municipi de Portbou quedarà anella
El projecte també inclou la reforma d’un dels centres de transformació connectats a la nova anella, que s’ha equipat amb sistemes de maniobra d’última generació. Entre altres elements, s’hi han instal·lat dispositius encapsulats en un gas amb propietats aïllants, que redueixen les necessitats de manteniment i ofereixen més seguretat als tècnics que hi treballen.
L’aparellatge, completament estanc, també disposa d’una major capacitat d’extinció davant d’un eventual incident.
Un cop finalitzada l’anella, el centre de transformació es dotarà igualment de sistemes de telecomandament, que permetran controlar i maniobrar la xarxa de manera remota des del Centre de Control d’Endesa. Aquesta tecnologia facilita la localització de possibles avaries i permet actuar sobre la xarxa a distància per restablir el servei per vies alternatives, quan sigui possible.
Segons Endesa, aquesta automatització pot arribar a reduir fins a un 20% el temps d’afectació als clients, tant particulars com empreses.
Renovació de cables
Les obres inclouen també la substitució de diversos trams de cable de mitjana tensió de 25 kV que havien arribat al final de la seva vida útil. Els trams afectats es troben principalment al carrer del Pi i a l’avinguda de Barcelona i quedaran fora de servei.
En el seu lloc s’instal·laran noves línies d’última generació, més robustes i resistents, amb una longitud conjunta de gairebé 400 metres i que discorren pel carrer del Pi i el carrer de la Barca. Aquests treballs estan executats en un 90% i només resta completar la connexió definitiva.
Amb aquesta actuació, Endesa busca reforçar la capacitat de la xarxa per afrontar les puntes de demanda, donar resposta a la incorporació de nous clients i preparar les infraestructures per a l’augment del consum elèctric associat a l’electrificació de l’economia.
La companyia assenyala que aquest reforç de la xarxa també permetrà donar resposta a l’increment futur de l’ús de l’electricitat procedent d’energies renovables, en el marc del procés de reducció de les emissions de CO₂ i de transició cap a la neutralitat climàtica.
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