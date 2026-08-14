La Festa Major de l'Escala programa una seixantena d'activitats
Amb actes previs des del 21 d'agost, la celebració oficial començarà el dia 28 amb el pregó de Lurdes Boix i la inauguració d'una exposició fotogràfica.
La Festa Major de l’Escala programarà aquest any una seixantena d’activitats entre el 21 d’agost i el 2 de setembre, amb una programació que combina cultura popular, música, espectacles, activitats esportives i propostes familiars. El pregó anirà a càrrec de Lurdes Boix, exdirectora del Museu de l’Escala i de l’Arxiu Municipal.
Tot i que la Festa Major començarà oficialment el 28 d’agost, els actes previs s’iniciaran el dia 21 amb la Marxa Nocturna de l’Anxova i l’Obert de Tennis i Pàdel. L’endemà tindrà lloc la 17a edició de la travessa de natació. El programa previ es completarà el 26 d’agost amb la cloenda del cicle sardanista d’estiu i, el dia 27, amb l’Obertura de Barrakes, que aquest any amplia la seva programació.
El 28 d’agost s’obriran les fires i es donarà el tret de sortida oficial a la Festa Major. El pregó de Lurdes Boix serà un dels actes centrals de la jornada, que també inclourà un reconeixement a Josep Falgàs per la seva col·laboració amb les festes de cultura popular i tradicional del municipi.
Abans del pregó s’inaugurarà, a l’Alfolí de la Sal-Museu de l’Escala, l’exposició de Festa Major, dedicada enguany a “Fotografies de Joan Lassús: L’Escala abans del turisme”.
La jornada continuarà amb una cercavila de la colla gegantera, una botifarrada popular i el concert d’Els Perduts de Sant Esteve. El correbar conduirà posteriorment fins a Barrakes, on se celebrarà la Festa Flaix FM.
L’endemà, dissabte 29 d’agost, hi haurà la Festa del Pedal i la regata Atena. Una de les novetats destacades és el canvi de data de la trobada gegantera, que arriba a la 36a edició i passa a celebrar-se dissabte, just després del pregó. Durant el matí també es farà un taller familiar per confeccionar mocadors amb què rebre les colles participants.
A la nit, la programació inclourà ball amb Betty Orquestra a la Riba i un planetari natural per observar els estels. A Barrakes actuaran La Loca Histèria i Rina Dj.
Circ, teatre i música durant el cap de setmana
El diumenge començarà amb la Cursa d’Objectes Flotants Identificats, una cercavila infantil i un espectacle d’animació. També hi haurà circ de carrer amb “El petit circ de Messieur Moustache”, de la companyia Pessic de Circ, a més de sardanes i l’espectacle teatral “Autoficció”, amb Pep Plaza.
La nit es tancarà amb una nova jornada de Barrakes, que comptarà amb Boom Boom Fighters i Dj K-ZU.
Precisament, Barrakes disposarà enguany de més dies de programació amb motiu del 20è aniversari de la seva creació. A les tres jornades habituals al recinte firal s’hi sumarà un concert final, l’1 de setembre a la Sala Polivalent, amb The Best of 80 & 90 i Mon Dj.
El dilluns 31 d’agost començarà amb el bateig de Pàdel Surf i Kayak Experience i rem, amb inscripció prèvia, i continuarà amb diversos espectacles familiars i infantils. Una altra de les novetats del programa serà la cantada d’havaneres d’Els Pescadors de l’Escala.
El dia 1 de setembre hi haurà un tobogan aquàtic amb circuit d’aigua tancat i reciclable i una cursa d’obstacles amb humor, també amb inscripció prèvia. La jornada inclourà, a més, una recuperació de la tradició de programar dues grans orquestres durant la Festa Major: l’Orquestra Maravella oferirà el concert-ball de l’1 de setembre i la Selvatana actuarà el dia 2.
La darrera jornada, coincidint amb la diada de Santa Màxima, inclourà una jornada de portes obertes als museus locals, el tradicional Festival Nàutic i l’Ofici Solemne.
El circ també tindrà protagonisme amb “Eh!!”, de la companyia Flying Pikmis, dins les activitats vinculades a la creació de Butaques de Circ i a l’adhesió de l’Escala al II Pla d’Impuls del Circ de Catalunya 2023-2026.
La Festa Major es tancarà amb els focs d’artifici i el concert de Banda Neon i Dj Office.
La major part de les activitats seran gratuïtes, tot i que algunes visites, activitats esportives i l’espectacle teatral seran de pagament. En les activitats que requereixen inscripció prèvia, aquesta es podrà fer a través del web d’inscripcions de l’Ajuntament entre el 24 d’agost i l’1 de setembre.
En el cas del pàdel surf, caiac i rem, caldrà fer la inscripció presencial el 25 d’agost, de 10 a 12 h, i deixar un dipòsit de cinc euros, que es retornarà un cop realitzada l’activitat en el torn reservat. El sistema, implantat l’any passat, busca garantir l’assistència a unes activitats amb molta demanda.
El cartell de la Festa Major 2026 és obra de la dissenyadora Roser Bona.
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