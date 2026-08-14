Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
festes majors Gironaagenda GironaeclipsisterratrèmolscatalàGirona FC
instagramlinkedin

Figueres convoca el concurs per construir la nova Biblioteca i l'Arxiu Comarcal

L'equipament, llargament reclamat, s'ubicarà al Parc de les Aigües i tindrà més de 5.200 metres quadrats

Ubicació de la nova Biblioteca i l'Arxiu Comarcal i Municipal Figueres, al Parc de les Aigües.

Ubicació de la nova Biblioteca i l'Arxiu Comarcal i Municipal Figueres, al Parc de les Aigües. / Cedides a l'ACN per l'Ajuntament de Figueres

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
ACN

ACN

Figueres

L'Ajuntament de Figueres ha convocat el concurs de projectes per construir la nova Biblioteca Comarcal i l'Arxiu Comarcal de l'Alt Empordà, que també inclourà l'Arxiu Municipal. El nou equipament s'ubicarà en un terreny situat entre els carrers Rec Arnau, l'avinguda Costa Brava i el carrer de Cadaqués, al costat del Parc de les Aigües. El projecte, llargament reclamat, preveu una inversió de 14,8 milions d'euros, finançats entre l'Ajuntament, la Generalitat i la Diputació de Girona. Tindrà una superfície d'uns 5.200 metres quadrats. Segons el consistori, l'objectiu és crear un nou pol d'atracció cultural i, al mateix temps, vertebrar urbanísticament la zona nord de la ciutat.

L'edifici tindrà espais comuns, sales polivalents, la nova biblioteca i els arxius comarcal i municipal.

La licitació del concurs de projectes té un pressupost de 684.446 euros, mentre que, si s'hi suma la futura direcció de les obres, l'import arriba a 1.058.283 euros. El procediment es farà en dues fases i amb intervenció d'un jurat, amb l'objectiu de seleccionar la proposta arquitectònica més adequada des del punt de vista tècnic, arquitectònic i mediambiental.

L'equip guanyador haurà d'assumir després la redacció del projecte bàsic i executiu i la direcció facultativa de les obres. L'Ajuntament preveu que el concurs i la redacció del projecte quedin tancats l'octubre del 2027. El projecte compta amb el suport i la coordinació de la Generalitat i la Diputació de Girona.

Notícies relacionades

El nou equipament substituirà i ampliarà els espais actuals, que el consistori considera insuficients per a la demanda existent i per al creixement previst dels fons documentals. Actualment, la Biblioteca Fages de Climent funciona a la plaça del Sol, mentre que l'Arxiu Comarcal de l'Alt Empordà ocupa part de l'antic Escorxador municipal i l'Arxiu Municipal està ubicat a l'antiga biblioteca del carrer Ample.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents