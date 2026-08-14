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Un incendi d'una motocicleta provoca retencions a l'AP-7 a Pont de Molins

Els Bombers han treballat per extingir l'incendi que ha afectat la vegetació adjacent

Una imatge d'arxiu de camions de Bombers

Una imatge d'arxiu de camions de Bombers / DdG

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Àfrica Benavente Domezain

Àfrica Benavente Domezain

Pont de Molins

Un incendi d'una motocicleta ha provocat aquest divendres a la tarda uns 3,5 quilòmetres de retencions a l’AP-7, a l’altura de Pont de Molins, en sentit sud, cap a Girona.

La incidència s’ha produït al voltant del punt quilomètric 16, on una motocicleta ha cremat al voral de l’autopista. L’incident ha obligat a tallar temporalment un dels carrils mentre es retirava el vehicle, fet que ha provocat circulació amb congestió entre Pont de Molins i Capmany.

A l’accident hi han treballat quatre dotacions de Bombers de la Generalitat, que, a més de l’actuació relacionada amb la motocicleta, han treballat en l'incendi que s'ha estès als marges de l’autopista.

Les flames han afectat una zona de canyes. Els efectius han aconseguit aturar la progressió de l’incendi, que ha afectat aproximadament 400 metres quadrats de canyes, i posteriorment han continuat amb les tasques d'extinció i control de la zona.

En l’incident hi ha hagut una persona afectada, que en el moment de l’actuació dels serveis d’emergències estava conscient i orientada.

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La retirada del vehicle i les tasques dels equips d’emergència han provocat afectacions a la circulació durant la tarda de divendres.

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