Justícia
Portbou reclama que "s'acceleri" la investigació del cas del bomber voluntari detingut per l'incendi al municipi el 2023
L'alcalde lamenta que hagin passat dos anys des de la detenció del presumpte autor i que el cas no s'hagi jutjat
Berta Artigas Fontàs
L'Ajuntament de Portbou ha reclamat que la justícia "acceleri" la investigació del cas del bomber detingut per l'incendi forestal que va afectar el municipi l'agost del 2023 i que va cremar prop de 600 hectàrees. L'alcalde, Gael Rodríguez, ha lamentat que faci dos anys de la detenció del presumpte autor i que la causa continuï en fase d'instrucció i no s'hagi arribat a jutjar. El batlle considera que se li hauria de donar "una certa prioritat" per l'impacte emocional i econòmic que va tenir el foc al municipi i assegura que els veïns "necessiten respostes". A més, alerta que alguns dels testimonis "clau" són d'edat avançada, fet que podria dificultar la seva declaració si el procediment continua allargant-se.
Rodríguez ha assegurat que la investigació dels Mossos d'Esquadra es va lliurar al jutjat fa dos anys i ha defensat que és un treball "molt ben fet". Segons explica, des del 2024 hi ha diligències acordades, com ara la declaració de diversos testimonis, que encara no s'han practicat. Per això, ha demanat que es pugui tancar la fase d'instrucció "tan aviat com sigui possible".
L'alcalde ha atribuït aquest retard al "col·lapse" que hi ha al jutjat d'instrucció número sis de Figueres, que és l'encarregat de la causa. Malgrat això, ha insistit que aquest cas hauria de ser prioritari per les conseqüències que va tenir l'incendi. "La gent necessita respostes", ha afirmat.
Rodríguez també ha explicat a l'ACN que és un dels testimonis citats a la causa, perquè va tenir un "paper rellevant" en la identificació del presumpte autor. Ha lamentat que després de dos anys, encara no hagi pogut declarar. Segons ha apuntat, el retard obliga els testimonis a fer un esforç per recordar els fets, una situació que és delicada perquè un dels testimonis "clau" és una persona d'edat avançada.
L'alcalde també considera "estrany" que, abans de la detenció del presumpte autor, Portbou registrava un incendi forestal aproximadament cada any i mig. En canvi, des del foc del 2023 no s'ha produït cap altre incendi rellevant.
Per la seva banda, la defensa del bomber voluntari, encapçalada per Carles Monguilod, recorda que la causa encara es troba en fase d'instrucció i que, de moment, no hi ha cap escrit d'acusació contra ningú. La defensa subratlla que la investigació encara s'ha d'acabar i que, per tant, no es pot donar per fet que el procés acabi arribant a judici, perquè podria quedar arxivat.
Un incendi atiat per la tramuntana
L'incendi es va declarar cap a dos quarts de cinc de la tarda del 4 d'agost del 2023 a la zona del pantà de Portbou. El foc no es va poder estabilitzar fins vint-i-quatre hores més tard, atiat per una forta tramuntana, amb ratxes de fins a 70 quilòmetres per hora, que en va dificultar les tasques d'extinció.
Les flames van obligar a tallar l'N-260 entre Llançà i Portbou i van deixar el municipi en alguns moments sense subministrament d'aigua, llum i telefonia. Alguns veïns van haver de ser desallotjats. La situació va provocar pèrdues econòmiques als establiments turístics, que van patir cancel·lacions en plena temporada d'estiu.
En total, es van cremar 573 hectàrees, 387 de les quals al municipi de Colera i 185 a Portbou. No es van haver de lamentar pèrdues humanes.
Un bomber voluntari detingut
Gairebé un any més tard, els Mossos d'Esquadra van detenir un bomber voluntari com a presumpte autor de l'incendi forestal. Després de passar a disposició judicial, el jutjat en va decretar la llibertat provisional.
Segons consta en la investigació, l'informe dels Agents Rurals conclou que l'incendi va ser intencionat. Entre els indicis recollits a les diligències, fonts policials assenyalen que un testimoni va situar l'investigat prop del punt d'inici de l'incendi pocs minuts després que es declarés. Aquest relat encaixa amb les imatges de les càmeres de videovigilància del municipi, que el van enregistrar sortint de Portbou en direcció a la zona del pantà, on es va originar el foc, i tornant pocs minuts després al poble.
A més, del buidatge de les comunicacions telefòniques del mòbil de l'investigat s'extreu que va trucar al 112 una hora més tard de l'inici de l'incendi, malgrat que les càmeres l'havien captat observant la columna de fum amb anterioritat.
L'investigat havia treballat al parc de Bombers voluntaris de Portbou i, en el moment dels fets, estava destinat al parc de la Jonquera. En el moment de l'incendi, els bombers voluntaris estaven de vaga per reclamar millores laborals i de seguretat a la Generalitat.
Via: Empordà
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