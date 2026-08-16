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Un accident amb tres vehicles implicats a l’AP-7 a la Jonquera deixa un ferit lleu

El ha obligat a tallar temporalment un carril de l'AP-7 a l'altura del quilòmetre 5, causant possibles afectacions al trànsit

Imatge d'arxiu d'un accident

Imatge d'arxiu d'un accident / Mossos d'Esquadra

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Arnau Lara Masó

Arnau Lara Masó

La Jonquera

Tres turismes s’han vist implicats aquest diumenge als voltants de les 11:30 del matí en un accident a l’AP-7, a l’altura del quilòmetre 5 a la Jonquera. Segons les primeres indicacions, una persona ha resultat ferida lleu i ha estat atesa pels efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Totes les persones implicades han pogut sortir dels vehicles.

Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat dues dotacions dels Bombers de la Generalitat, que han dut a terme el corresponent control de riscos. L’accident ha obligat a tallar un dels carrils de l’AP-7, fet que pot provocar afectacions al trànsit mentre es resol la incidència.

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