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Unes 1.600 persones gaudeixen de la 44a Cantada d'Havaneres de Cala Montgó amb el grup Terra Endins

La platja i els restaurants de la zona es van omplir de públic en una diada marcad per la música marinera

El grup Terra Endins en un moment de l'actuació a Cala Montgó

El grup Terra Endins en un moment de l'actuació a Cala Montgó / Associació de Veïns i Amics de Cala Montgó

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Redacció

Cala Montgó

La 44a edició de la cantada d'havaneres de Cala Montgó celebrada divendres a la nit va tornar a ser un èxit de participació. Segons l’Associació de Veïns i Amics de Cala Montgó, unes 1.600 van assistir a la cantada protatgonitzada pel Grup Terra Endins.

En la traca final de l'actuació, els cantaires va fer vibrar tot el públic fent-locantar a un sol bocí clàssics tan populars del repertori com Girona m’enamora, El meu avi, La vieja Lola, o El canó de Palamós, entre d’altres.

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Cantada d'havaneres a Cala Montgó

Cantada d'havaneres a Cala Montgó / Associació de Veïns i Amics de Cala Montgó

Històricament, Cala Montgó havia estat un lloc de refugi per als pescadors quan la forta tramuntana els impedia retornar a l’Escala, especialment al voltant de la Punta de Trencabraços, un punt crític i difícil de superar per a les embarcacions a causa de la maror. "La cantada de divendres va evocar precisament aquells moments de solidaritat i cohesió d'un poble que, un cop més, es va lliurar a la música marinera amb un entusiasme encomanadís", destaca la nova junta directiva de de l’Associació de Veïns i Amics de Cala Montgó.

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