Unes 1.600 persones gaudeixen de la 44a Cantada d'Havaneres de Cala Montgó amb el grup Terra Endins
La platja i els restaurants de la zona es van omplir de públic en una diada marcad per la música marinera
Redacció
La 44a edició de la cantada d'havaneres de Cala Montgó celebrada divendres a la nit va tornar a ser un èxit de participació. Segons l’Associació de Veïns i Amics de Cala Montgó, unes 1.600 van assistir a la cantada protatgonitzada pel Grup Terra Endins.
En la traca final de l'actuació, els cantaires va fer vibrar tot el públic fent-locantar a un sol bocí clàssics tan populars del repertori com Girona m’enamora, El meu avi, La vieja Lola, o El canó de Palamós, entre d’altres.
Històricament, Cala Montgó havia estat un lloc de refugi per als pescadors quan la forta tramuntana els impedia retornar a l’Escala, especialment al voltant de la Punta de Trencabraços, un punt crític i difícil de superar per a les embarcacions a causa de la maror. "La cantada de divendres va evocar precisament aquells moments de solidaritat i cohesió d'un poble que, un cop més, es va lliurar a la música marinera amb un entusiasme encomanadís", destaca la nova junta directiva de de l’Associació de Veïns i Amics de Cala Montgó.
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