Desarticulada una xarxa que traslladava migrants irregulars d’Alacant a França passant per la Jonquera
La Policia Nacional ha detingut tres persones i calcula que l'organització hauria obtingut prop de 100.000 euros
La Policia Nacional, en una investigació conjunta amb les autoritats franceses, ha desarticulat una organització criminal que presumptament traslladava migrants en situació irregular des d’Alacant fins a França passant per la frontera de la Jonquera-Le Perthus. Segons ha informat aquest dimarts el cos policial, la xarxa hauria fet més de 20 trasllats entre els dos països i hauria obtingut uns beneficis propers als 100.000 euros. L'organització cobrava presumptament 200 euros per cada migrant traslladat entre Espanya i França i en cada viatge transportava entre cinc i sis persones. Tres persones han estat detingudes, dues de les quals han ingressat en presó provisional.
La investigació va començar després que les autoritats franceses detectessin nombrosos passos fronterers d’un vehicle vinculat al principal investigat. Les indagacions posteriors van permetre identificar altres vehicles utilitzats per l’organització i constatar desplaçaments reiterats compatibles amb el trasllat irregular de migrants.
Entre els mesos de maig i juny del 2026, el principal investigat hauria fet almenys set viatges amb un altre vehicle seguint el mateix itinerari, amb origen a Alacant i destinació a França a través del pas fronterer de la Jonquera-Le Perthus. L’intercanvi d’informació entre les autoritats espanyoles i franceses va permetre determinar que la xarxa hauria efectuat més de 20 trasllats fronterers irregulars.
El principal investigat va ser detingut en territori francès mentre transportava diverses persones en situació irregular. Arran de l’arrest, les autoritats franceses van emetre una Ordre Europea d’Investigació per escorcollar el seu domicili i obtenir informació financera.
La Policia Nacional va registrar l’habitatge de l’investigat a Alacant menys de 72 hores després de rebre l’ordre. Els agents hi van intervenir 3.190 euros en efectiu, documentació personal i de vehicles, targetes que oferien serveis de taxi amb el número de telèfon utilitzat per l’investigat i les claus d’un altre vehicle de la seva propietat.
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