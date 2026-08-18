Detenen dos homes pels robatoris de cable de coure a Figueres que han causat talls de llum
Els detinguts, de 23 i 33 anys, han robat 3.400 metres de cable de coure, generant un cost de reparació de gairebé 50.000 euros i afectant l'enllumenat públic de la zona est.
La Guàrdia Urbana de Figueres ha detingut dos homes com a presumptes autors de diversos episodis de sostracció de cable de coure registrats els darrers dies a la zona est de la ciutat. En total, els lladres s’han endut 3.400 metres de cable de fanals i arquetes. Les actuacions han provocat la interrupció del subministrament elèctric en diversos circuits, a més de danys en el cablejat i altres elements auxiliars de les instal·lacions. L'Ajuntament de Figueres ha de destinar 48.421,26 euros a restablir el cablejat elèctric.
Les afectacions se centren principalment en l’enllumenat públic i la previsió municipal és poder recuperar la il·luminació viària en tots els punts afectats en un termini aproximat de tres setmanes.
Un dels detinguts és un jove de 23 anys que ha estat arrestat dues vegades durant els darrers dies i a qui la policia atribueix presumptament un delicte de furt i danys. Segons ha informat l’Ajuntament, acumula cinc antecedents.
En la primera actuació, els agents el van enxampar amb una saca que contenia cablejat elèctric i un ganivet. Posteriorment, va tornar a ser detingut després que els agents el localitzessin manipulant una arqueta d’enllumenat públic al Camí Vell de Vilatenim.
Múltiples antecedents
La Guàrdia Urbana també ha detingut un home de 33 anys, amb 24 antecedents, com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb força. En aquest cas, els agents el van localitzar després que fugís del magatzem municipal de Can Sagrera amb una bobina de 40 metres de cable.
Afectacions a l’est de Figueres
Els robatoris s’han produït en diferents punts del sector est de Figueres. Segons la relació facilitada pel consistori, s’han detectat sostraccions de coure al carrer Gorgs, el polígon Clos de Fires, la Via Làctia, els carrers Cranc, Alemanya i França, el passeig del Camí de Vilatenim, el carrer Caputxins, la carretera de Llançà-Portbou i els carrers Compositor Coll i Vilamaniscle.
Les inspeccions efectuades després dels robatoris han constatat que els autors havien extret conductors elèctrics de les instal·lacions d’enllumenat públic després d’obrir registres i accedir a les canalitzacions subterrànies.
Les actuacions han provocat la interrupció del subministrament elèctric en diversos circuits, a més de danys en el cablejat i altres elements auxiliars de les instal·lacions.
L’Ajuntament de Figueres i l’empresa plurimunicipal de serveis FISERSA ja han començat els treballs per recuperar el servei. Les actuacions inclouen retirar les restes dels conductors malmesos, instal·lar nou cablejat, reposar els elements de connexió i revisar els quadres elèctrics afectats.
La previsió és que els treballs permetin restablir completament l’enllumenat als punts afectats en unes tres setmanes.
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